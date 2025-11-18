Sheinbaum firma renovación de Pacic; canasta básica costará 910 pesos

“Cuando llegamos al gobierno decidimos mantenerlo y recibimos de parte de ustedes toda la colaboración, toda la cooperación y creo que es un excelente ejemplo de cómo gobierno e iniciativa privada colaboramos para el beneficio de las familias mexicanas, sobre todo de las que menos tienen. El esfuerzo que hacen ustedes por mantener el precio de la canasta básica es muy importante”, planteó la presidenta.

Previo a la renovación del acuerdo, la presidenta agradeció a los empresarios por su disposición a mantener los precios de 22 alimentos y dos artículos de primera necesidad.

“Primero agradecerles por su confianza, la colaboración, la voluntad para apoyar a las familias mexicanas y, segundo, congratularnos por este acuerdo y mantenerlo, mantener esta colaboración y este diálogo hacia adelante”, indicó.

Entre los alimentos que integran la canasta básica están el aceite vegetal, plátano, sardina, arroz, manzana, frijol, pollo, atún, sopa en pasta, huevo, zanahoria, jitomate, tortilla y azúcar.

La presidenta afirmó que mantener los precios de la canasta básica y aumentar el salario mínimo es lo mejor que puede hacer el gobierno en apoyo a las familias mexicanas.

“Realmente el salario mínimo del 2018 ha aumentado 125% en términos reales y queremos que siga aumentando por encima de la inflación. Se ha demostrado que si aumenta el salario mínimo, disminuye la pobreza”, señaló.