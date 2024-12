Sheinbaum descarta "gasolinazo" en enero; combustible subirá solo por inflación

El pasado 27 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la actualización de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2025, lo que implicará en el aumento en el precio de gasolinas, bebidas alcohólicas y azucaradas, cigarros, entre otros productos.

A partir del primero de enero de 2025, a cada litro de gasolina Magna, Premium y diésel en México se le cobran tres cuotas IEPS: la federal, la estatal y por emisión de CO2. Todas se actualizan para 2025 en 4.3%.

La presidenta informó que instruyó a la secretaria de Energía, Luz Elena González, a reunirse con gasolineros del país para evitar especulaciones sobre el combustible e incrementos de precios.

“A nosotros nos interesa controlar o, más que controlar, evitar que aumente el precio de las gasolinas por algún tipo de especulación, entonces por eso estamos haciendo el análisis y ya la secretaria de Energía se está reuniendo con los gasolineros para evitar un aumento derivado de alguna especulación”, destacó.

La presidenta comentó que en sus recorridos por el país, se ha percatado de altos precios, y puso como ejemplo la gasolina magna, la cual ha visto que se vende a 26 pesos, cuando su precio máximo debería ser 23.

"Le di instrucción a la secretaria de energía para que se sentara con todos los gasolineros, todos los que tienen estaciones de servicio de las distintas marcas porque en este recorrido por el país que he estado haciendo, pues hay lugares donde la Magna está a 26 pesos que es totalmente fuera de norma, en realidad no hay un precio máximo para la gasolina, con la reforma energética desapareció el poner precios máximos, pero no es posible que los precios en algunos lugares estén como están", planteó.