"El fracking tradicional no": Sheinbaum abre la puerta a extracción de gas con "nuevas tecnologías"

En su conferencia de prensa, la mandataria federal argumentó que sería irresponsable no explorar la posibilidad del uso del fracking debido a que México importa el 75% del gas natural.

“Lo que anunciamos ayer es que la próxima semana les vamos a presentar a los expertos que nos van a ayudar a tomar la mejor decisión porque sería muy irresponsable de nuestra parte decir no, seguimos importando y no vemos ninguna otra alternativa, expertos que nos ayuden a tomar la mejor decisión del plan que viene”, expuso.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México rechazó el fracking debido a los daños que ocasionaba. “Si usas fracking, tienes gas, sí, pero no tendríamos agua”, expuso el 18 de julio de 2019.

Ahora el gobierno de la presidenta Sheinbaum ve en el fracking no tradicional la posibilidad de que México obtenga más gas y reduzca la dependencia.

Para ello, la próxima semana se presentará a un grupo de expertos que ayudará a su gobierno a determinar cómo es posible obtener el gas, pero sin recurrir al fracking tradicional.

“Un grupo de expertos mexicanos de los mejores en agua, en geotermia, en geología, en geofísica en residuos peligrosos, en reciclamiento de agua, esos expertos los estamos llamando estamos platicando con ellos. Son de la UNAM, son del Politécnico, son de distintos centros e institutos”, comentó.

Insistió que ella ha estado en contra el uso del fracking convencional por la serie de riesgos que genera.