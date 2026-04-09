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"El fracking tradicional no": Sheinbaum abre la puerta a extracción de gas con "nuevas tecnologías"

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que ante la dependencia que tiene México en el gas natural, sería irresponsable no buscar otras opciones.
jue 09 abril 2026 11:23 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la próxima semana presentará al grupo de expertos que ayude a analizar cuál es el mejor método para obtener el gas natural. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el uso de nuevas tecnologías y la posibilidad de menor impacto ambiental está abriendo la posibilidad de que su gobierno recurra al fracking para extraer gas, pero explicó que no es la técnica tradicional que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador rechazó en su administración.

“Las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas. Yo dije 'el fracking tradicional, así como inició y como ese no' porque ese sí tiene impactos ambientales, pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar. Hay nuevas tecnologías, hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía”, expuso.

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En su conferencia de prensa, la mandataria federal argumentó que sería irresponsable no explorar la posibilidad del uso del fracking debido a que México importa el 75% del gas natural.

“Lo que anunciamos ayer es que la próxima semana les vamos a presentar a los expertos que nos van a ayudar a tomar la mejor decisión porque sería muy irresponsable de nuestra parte decir no, seguimos importando y no vemos ninguna otra alternativa, expertos que nos ayuden a tomar la mejor decisión del plan que viene”, expuso.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México rechazó el fracking debido a los daños que ocasionaba. “Si usas fracking, tienes gas, sí, pero no tendríamos agua”, expuso el 18 de julio de 2019.

Ahora el gobierno de la presidenta Sheinbaum ve en el fracking no tradicional la posibilidad de que México obtenga más gas y reduzca la dependencia.

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Para ello, la próxima semana se presentará a un grupo de expertos que ayudará a su gobierno a determinar cómo es posible obtener el gas, pero sin recurrir al fracking tradicional.

“Un grupo de expertos mexicanos de los mejores en agua, en geotermia, en geología, en geofísica en residuos peligrosos, en reciclamiento de agua, esos expertos los estamos llamando estamos platicando con ellos. Son de la UNAM, son del Politécnico, son de distintos centros e institutos”, comentó.

Insistió que ella ha estado en contra el uso del fracking convencional por la serie de riesgos que genera.

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“Si yo hablé en contra del fracking tradicional, ¿cómo vamos a ir al fracking tradicional? Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas…no queremos lo tradicional como siempre se hizo porque ese sí tiene impactos graves pero hay nuevas tecnologías incluso hay nuevas tecnologías para evitar el cambio climático”, refirió.

De acuerdo con la secretaria de Energía, Luz Elena González, de los 9,000 millones de pies cúbicos de gas natural que se consumen diariamente en México, solo 2,300 millones de pies cúbicos los produce Pemex , y 6,800 millones de pies cúbicos son importados.

El proyecto es que México incremente su producción a 5,800 millones de pies cúbicos al cierre del sexenio y a 8,310 para 2035.

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