"El fracking tradicional no": Sheinbaum abre la puerta a extracción de gas con "nuevas tecnologías"

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el uso de nuevas tecnologías y la posibilidad de menor impacto ambiental está abriendo la posibilidad de que su gobierno recurra al fracking para extraer gas, pero explicó que no es la técnica tradicional que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador rechazó en su administración.
“Las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas. Yo dije 'el fracking tradicional, así como inició y como ese no' porque ese sí tiene impactos ambientales, pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar. Hay nuevas tecnologías, hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía”, expuso.