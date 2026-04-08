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Tercer minero es localizado sin vida; desde el colapso “no ha parado el rescate”, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a 13 días del derrumbe en una mina en Sinaloa, fue localizado sin vida otro trabajador, por lo que ya son tres los encontrados y solo queda por ubicar a uno más.
mié 08 abril 2026 10:55 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que continúan los trabajos para rescatar al cuarto minero. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a 13 días del derrumbe en una mina en Sinaloa, fue localizado sin vida otro trabajador, por lo que ya son tres los encontrados y solo queda por ubicar a uno más.

“Lamentablemente se encontró a otro minero, pero ya sin vida. Queda todavía una persona por rescatar y siguen los trabajos”, dijo este miércoles.

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En el arranque de su conferencia matutina, la mandataria federal calificó de “increíble” que un segundo minero fuera localizado con vida este martes, pero aclaró, que aún se encuentra en la mina.

“Una noticia increíble: ayer fue rescatado, bueno todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. Como ustedes saben quedaron cuatro mineros dentro de esta mina, no ha parado el rescate desde el primer momento”, explicó.

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De acuerdo con la presidenta, el rescate no ha sido concretado debido a que hay agua en la zona, por lo que se espera realizar tareas de bombeo.

“Ayer después de 13 días se encontró a uno de los mineros con vida todavía. Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua. Están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero”, indicó.

Se logra rescate

Más tarde de la declaración, a las 10:36 horas, el Comando Unificado informó que Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito de la mina Santa Fe.

Tras su salida a la superficie, el personal paramédico procedió a su estabilización inmediata para posteriormente ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán,para ser atendido por especialistas.

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Con el hallazgo de dos mineros y el rescatado con vida el pasado 30 de marzo, solo queda uno más por ser localizado.

El derrumbe en la mina ocurrió el pasado 25 de marzo en la mina "Minerales de Sinaloa", en el municipio de El Rosario. Esa mina se utiliza para la extracción de oro y es operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa, ubicada en la localidad de Chele.

Recuperan cuerpo de minero

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil informó esta mañana que tras el hallazgo del minero sin vida, se realizaron los procedimientos para la recuperación del cuero

“El Comando Unificado que coordina las acciones de búsqueda en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, informa que se localizó a un minero sin vida. Tras el hallazgo, se realizaron los procedimientos técnicos para la recuperación y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado a la unidad forense, donde se harán las pruebas correspondientes para su identificación”, señaló a través de un comunicado.

Como parte del proceso, las autoridades informarán a los familiares sobre las diligencias.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Sinaloa

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