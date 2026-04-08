Tercer minero es localizado sin vida; desde el colapso “no ha parado el rescate”, dice Sheinbaum

En el arranque de su conferencia matutina, la mandataria federal calificó de “increíble” que un segundo minero fuera localizado con vida este martes, pero aclaró, que aún se encuentra en la mina.

“Una noticia increíble: ayer fue rescatado, bueno todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. Como ustedes saben quedaron cuatro mineros dentro de esta mina, no ha parado el rescate desde el primer momento”, explicó.

De acuerdo con la presidenta, el rescate no ha sido concretado debido a que hay agua en la zona, por lo que se espera realizar tareas de bombeo.

“Ayer después de 13 días se encontró a uno de los mineros con vida todavía. Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua. Están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero”, indicó.

Se logra rescate

Más tarde de la declaración, a las 10:36 horas, el Comando Unificado informó que Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito de la mina Santa Fe.

Tras su salida a la superficie, el personal paramédico procedió a su estabilización inmediata para posteriormente ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán,para ser atendido por especialistas.