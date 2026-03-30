Rescatan a uno de los mineros atrapados tras derrumbe en Sinaloa; continúan trabajos para encontrar al resto

El gobierno federal informó sobre la localización de un minero atrapado tras el derrumbe de la mina "Minerales de Sinaloa", municipio de El Rosario, que se registró el miércoles 25 de marzo, por lo que se le trasladó a un hospital para su atención médica; además de que se continúan con labores de búsqueda de otros tres trabajadores.
Rescatan a primer minero tras derrumbe en Sinaloa; siguen atrapados otros 3
El hallazgo y rescate del trabajador minero se dio a conocer en un comunicado conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el gobierno de Sinaloa.
“A las 00:25 horas (local) de este lunes 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpidas de las brigadas de emergencia, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán”, detalló en un comunicado el gobierno estatal.
El trabajador fue traslado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para su atención médica.
¿Dónde se ubica la mina?
La mina que colapsó se utiliza para la extracción de oro y es operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa, ubicada en la localidad de Chele, en Sinaloa.
¿Quiénes participan en labores de rescate de mineros?
Un día antes, el 29 de marzo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se mantienen labores ininterrumpidas de rescate para localizar a cuatro mineros atrapados, al tiempo que el puesto de mando unificado implementa un plan de reforzamiento estructural orientado a garantizar la seguridad de los rescatistas y avanzar de manera controlada hacia la zona donde se estima su ubicación.
Se suman rescatistas de la CFE
“Desde el puesto de mando se coordina el esfuerzo de más de 300 elementos y 42 unidades que trabajan las 24 horas del día, organizados en periodos operativos de relevo, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida de los rescatistas”, señala el comunicado.
“A estas labores ininterrumpidas se sumaron esta mañana especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes apoyarán en la definición de estrategias técnicas, así como el escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco proveniente de Chihuahua”, agregó.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) informó que las maniobras se desarrollan a 300 metros de profundidad, y aunque hay presencia de material lodoso que dificulta el avance, las brigadas operan bajo condiciones de ventilación óptima y una temperatura aproximada de 25 grados Celsius, con el objetivo de avanzar 1.5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros.
“Como medida de protección vital, se mantiene activo un sistema de alarma durante todas las maniobras subterráneas para emitir avisos oportunos ante cualquier riesgo y ejecutar evacuaciones inmediatas si el entorno lo exige. A la par, continúan las labores ininterrumpidas de bombeo en la presa para disminuir los niveles de agua y mitigar riesgos adicionales”, informó en un comunicado.
La mina que se utiliza para la extracción de oro es operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa, ubicada en la localidad de Chele, colapsó el miércoles 25 de marzo en la entidad sinaloense.
El incidente ocurrió a las 14:00 horas del 25 de marzo y fue reportado a las autoridades municipales hasta las 14:20 horas del 26 de marzo .
Los reportes técnicos indican que, al momento de la ruptura de la geomembrana, se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones. De este grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas permanecen atrapadas, de los cuales, ya se logró el rescate de uno de éstos.