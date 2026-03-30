Rescatan a uno de los mineros atrapados tras derrumbe en Sinaloa; continúan trabajos para encontrar al resto

El hallazgo y rescate del trabajador minero se dio a conocer en un comunicado conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el gobierno de Sinaloa.

“A las 00:25 horas (local) de este lunes 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpidas de las brigadas de emergencia, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán”, detalló en un comunicado el gobierno estatal.

El trabajador fue traslado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para su atención médica.

¿Dónde se ubica la mina?

La mina que colapsó se utiliza para la extracción de oro y es operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa, ubicada en la localidad de Chele, en Sinaloa.

La Minera Sinaloa se ubica en la localidad de Chele. (Foto: Captura de pantalla de Google )

¿Quiénes participan en labores de rescate de mineros?

Un día antes, el 29 de marzo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se mantienen labores ininterrumpidas de rescate para localizar a cuatro mineros atrapados, al tiempo que el puesto de mando unificado implementa un plan de reforzamiento estructural orientado a garantizar la seguridad de los rescatistas y avanzar de manera controlada hacia la zona donde se estima su ubicación.

Se suman rescatistas de la CFE

“Desde el puesto de mando se coordina el esfuerzo de más de 300 elementos y 42 unidades que trabajan las 24 horas del día, organizados en periodos operativos de relevo, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida de los rescatistas”, señala el comunicado.

“A estas labores ininterrumpidas se sumaron esta mañana especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes apoyarán en la definición de estrategias técnicas, así como el escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco proveniente de Chihuahua”, agregó.