Autoridades hallan con vida a segundo trabajador en mina de Sinaloa

Desde la semana pasada, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en el municipio de El Rosario, Sinaloa, con el objetivo de rescatar a los mineros atrapados.

El colapso ocurrió el 25 de marzo en la mina Santa Fe, operada por Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. (IMSSA), en la localidad de Chele.

El incidente ocurrió luego del colapso de una presa de jales que provocó la ruptura de una geomembrana de aproximadamente 60 metros de diámetro.

Al momento del evento, 25 trabajadores se encontraban en el sitio: 21 lograron salir por sus propios medios sin lesiones.

En los siguientes días, uno más fue localizado con vida, por lo que hasta el momento -incluyendo el rescate de este martes- quedan dos trabajadores desaparecidos.

Tras el derrumbe, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó elementos del Batallón de Atención a Emergencias, especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, quienes se trasladaron vía aérea a Mazatlán, Sinaloa, para integrarse a las labores en campo.