Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Autoridades hallan con vida a segundo trabajador en mina de Sinaloa

Aún hay dos trabajadores desaparecidos en la mina de Santa Fe en Sinaloa, donde se registró un derrumbe la semana pasada.
mar 07 abril 2026 07:15 PM
Rescate en mina de Sinaloa lleva más de 180 horas y las autoridades tienen un plan para rescatar a trabajadores
Los trabajos en la mina de Santa Fe llevan más 300 horas. (Foto: x/ @CNPC_MX)

Autoridades localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, trabajador de la mina Santa Fe en Sinaloa, donde se registró un derrumbe la semana pasada.

De acuerdo con autoridades federales, el hombre fue hallado cerca de las 14:00 horas de este martes, tras 312 horas de labores de búsqueda.

Publicidad

Desde la semana pasada, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en el municipio de El Rosario, Sinaloa, con el objetivo de rescatar a los mineros atrapados.

El colapso ocurrió el 25 de marzo en la mina Santa Fe, operada por Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. (IMSSA), en la localidad de Chele.

El incidente ocurrió luego del colapso de una presa de jales que provocó la ruptura de una geomembrana de aproximadamente 60 metros de diámetro.

Al momento del evento, 25 trabajadores se encontraban en el sitio: 21 lograron salir por sus propios medios sin lesiones.

En los siguientes días, uno más fue localizado con vida, por lo que hasta el momento -incluyendo el rescate de este martes- quedan dos trabajadores desaparecidos.

Tras el derrumbe, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó elementos del Batallón de Atención a Emergencias, especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, quienes se trasladaron vía aérea a Mazatlán, Sinaloa, para integrarse a las labores en campo.

Publicidad

Tags

Minas Minería Accidentes rescate

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad