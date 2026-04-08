Sheinbaum defiende que la UIF congele cuentas sin orden judicial: “no hay que temer”

Sheinbaum informó que en su administración se han congelado alrededor de 5,000 millones de pesos y hasta ahora, no hay ningún tipo de queja de funcionarios.
“Desde que llevamos en la administración se han inmovilizado alrededor de 5,000 millones de nadie se ha quejado, se han inmovilizado esas cuentas. ¿Tiene derecho el privado de irse a amparo? Claro”, dijo.
Aclaró que hasta ahora la UIF no ha inmovilizado ninguna cuenta a un empresario, empresaria o a alguien que no esté implicado en lavado de dinero. Lo que sí sucedía, dijo, es que cuando la UIF congelaba cuentas, se interponía un amparo, el cual se otorgaba de manera inmediata, por lo que la inmovilización de la cuenta quedaba sin efecto y el titular retiraba los recursos.
Destacó que con lo aprobado por la Corte, ahora la UIF tiene la posibilidad de inmovilizar recursos, y México, dijo, no es el único país que lo hace.
“En Estados Unidos lo hace la OFAC, hay otros países en el mundo que lo hacen, Italia por ejemplo que tenía problemas delincuencia organizada de otro tipo, hay otros países europeos que lo hacen”, señaló.
La presidenta agregó que uno de los propósitos de su gobierno es combatir el lavado de dinero, y para ello, la UIF tiene un papel esencial.
“El gobierno de México tiene necesariamente que atender el asunto de la delincuencia organizada y la mejor manera de hacerlo es hacer que la UIF le siga la pista del dinero y congelar las cuentas cuando ve que hay lavado”, destacó.