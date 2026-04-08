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Sheinbaum defiende que la UIF congele cuentas sin orden judicial: “no hay que temer”

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno ha congelado 5,000 mdp y no se registran quejas.
mié 08 abril 2026 10:11 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que una de las facultades de la UIF es que no haya lavado de dinero en el país. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, pero aclaró que ningún empresario debe temer porque no se incurrirá en nada “fuera de la ley” o político.

“Ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo que no esté en la ley o algo que tenga que ver con algo político”, afirmó este miércoles.

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Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la UIF pueda congelar cuentas bancarias cuando existan indicios relacionados con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, con lo que se dejó sin efecto el criterio de la anterior Corte, que impedía el bloqueo de cuentas sin orden judicial y sin la solicitud de una autoridad u organismo internacional.

En 2018, la Corte había determinado que la UIF no podía congelar cuentas sin orden judicial solo si existe autorización expresa de autoridades extranjeras en el cumplimento de acuerdos internacionales contra el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la resolución de la Corte fue a favor de lo que ya había definido un magistrado de circuito y resaltó que una de las facultades de la UIF es evitar que haya lavado de dinero en el país.

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Lo avalado por la Corte, consideró, contribuiría a ese propósito, y dijo que cuando alguien afectado considere que no es justa la resolución, puede ampararse.

“Ahora si la UIF encuentra que hay presunto lavado de dinero puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice ‘oye esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo, no hay suspensión inmediata”, comentó.

Si hubiera una injusticia y se gana el amparo en el Poder Judicial, explicó, en seis meses se libera la cuenta.

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Sheinbaum informó que en su administración se han congelado alrededor de 5,000 millones de pesos y hasta ahora, no hay ningún tipo de queja de funcionarios.

“Desde que llevamos en la administración se han inmovilizado alrededor de 5,000 millones de nadie se ha quejado, se han inmovilizado esas cuentas. ¿Tiene derecho el privado de irse a amparo? Claro”, dijo.

Aclaró que hasta ahora la UIF no ha inmovilizado ninguna cuenta a un empresario, empresaria o a alguien que no esté implicado en lavado de dinero. Lo que sí sucedía, dijo, es que cuando la UIF congelaba cuentas, se interponía un amparo, el cual se otorgaba de manera inmediata, por lo que la inmovilización de la cuenta quedaba sin efecto y el titular retiraba los recursos.

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Destacó que con lo aprobado por la Corte, ahora la UIF tiene la posibilidad de inmovilizar recursos, y México, dijo, no es el único país que lo hace.

“En Estados Unidos lo hace la OFAC, hay otros países en el mundo que lo hacen, Italia por ejemplo que tenía problemas delincuencia organizada de otro tipo, hay otros países europeos que lo hacen”, señaló.

La presidenta agregó que uno de los propósitos de su gobierno es combatir el lavado de dinero, y para ello, la UIF tiene un papel esencial.

“El gobierno de México tiene necesariamente que atender el asunto de la delincuencia organizada y la mejor manera de hacerlo es hacer que la UIF le siga la pista del dinero y congelar las cuentas cuando ve que hay lavado”, destacó.

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