Sheinbaum defiende que la UIF congele cuentas sin orden judicial: “no hay que temer”

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la UIF pueda congelar cuentas bancarias cuando existan indicios relacionados con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, con lo que se dejó sin efecto el criterio de la anterior Corte, que impedía el bloqueo de cuentas sin orden judicial y sin la solicitud de una autoridad u organismo internacional.

En 2018, la Corte había determinado que la UIF no podía congelar cuentas sin orden judicial solo si existe autorización expresa de autoridades extranjeras en el cumplimento de acuerdos internacionales contra el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la resolución de la Corte fue a favor de lo que ya había definido un magistrado de circuito y resaltó que una de las facultades de la UIF es evitar que haya lavado de dinero en el país.

Lo avalado por la Corte, consideró, contribuiría a ese propósito, y dijo que cuando alguien afectado considere que no es justa la resolución, puede ampararse.

“Ahora si la UIF encuentra que hay presunto lavado de dinero puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice ‘oye esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo, no hay suspensión inmediata”, comentó.

Si hubiera una injusticia y se gana el amparo en el Poder Judicial, explicó, en seis meses se libera la cuenta.