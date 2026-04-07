presidencia

Sheinbaum celebra que EU procese a comerciante de armas por conspirar con cárteles mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su gobierno analiza si este hecho puede servir como una prueba para la demanda que interpuso México contra fabricantes y comerciantes de armas.
mar 07 abril 2026 09:58 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia de prensa que se insiste a Estados Unidos para que contenga el ingreso de armas a México. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el gobierno de Estados Unidos procese a Laurence Gray, un comerciante de armas, por proporcionar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa y anunció que se evaluará si este caso puede servir como prueba para la demanda que interpuso el gobierno de México contra fabricantes y comerciantes de armas.

“Qué bueno que haya por primera Vez una acción de este tipo. Segundo, está analizando la Secretaría de Relaciones Exteriores cómo incorporar esto a todavía una demanda que sigue pendiente de su resolución porque es un acto muy importante en el proceso jurídico que se está llevando”, informó.

El pasado 25 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que acusó a Grips By Larry, un antiguo titular de una licencia federal de armas de fuego, por intentar proporcionar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa, grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras en 2025.

“La acusación formal alega que Gray intentó a sabiendas proporcionar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025, y que conspiró a sabiendas para proporcionar armas de fuego tanto al CJNG como al CDS ese mismo año. Ambos cárteles fueron designados por el Secretario de Estado de los Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras”, detalló el Departamento de Justicia.

Las condenas por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada conllevan una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta 250,000 dólares o ambas.

Sobre este proceso judicial en Estados Unidos, la presidenta comentó que se analiza si este hecho puede ser utilizado en una demanda que aún está pendiente de resolverse.

“Estamos viendo si esto qué ocurrió es una prueba o un dato adicional que pueda ser utilizado en la demanda que se tiene”, expuso en su conferencia matutina.

Su gobierno, comentó, está trabajando para contener el ingreso de drogas a Estados Unidos y le pide a ese país hacer lo mismo pero con armas.

“Seguimos trabajando para evitar que entre droga por un lado y también insistiéndole al gobierno de Estados Unidos que debía seguir avanzando para evitar el tráfico de armas a nuestro país”, indicó.

Para México, frenar el ingreso de armas de fuego es vital para contener la violencia, pues están relacionadas con el más del 70% de los homicidios dolosos que ocurren cada año. Por ejemplo, de los 23,375 homicidios dolosos que se registraron el año pasado, 17,660 (75%) se realizaron con arma de fuego.

