Sheinbaum celebra que EU procese a comerciante de armas por conspirar con cárteles mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el gobierno de Estados Unidos procese a Laurence Gray, un comerciante de armas, por proporcionar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa y anunció que se evaluará si este caso puede servir como prueba para la demanda que interpuso el gobierno de México contra fabricantes y comerciantes de armas.
“Qué bueno que haya por primera Vez una acción de este tipo. Segundo, está analizando la Secretaría de Relaciones Exteriores cómo incorporar esto a todavía una demanda que sigue pendiente de su resolución porque es un acto muy importante en el proceso jurídico que se está llevando”, informó.