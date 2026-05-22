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Sheinbaum critica acusación contra Raúl Castro; EU usa tema del narco para injerencia, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en su renión con Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, le planteó que México colabora, pero no hace operativos conjuntos.
vie 22 mayo 2026 11:05 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que durante su encuentro con Markwayne Mullin le planteó que la ley no permite operaciones en tierra conjuntas con Estados Unidos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que desde hace años Estados Unidos utiliza el tema del narcotráfico para intervenir en otros países, como en el caso de las acusaciones contra el expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo de aviones de la agrupación anticastrista Hermanos al Rescate hace 30 años.

Respecto a México, la presidenta dijo que le planteó a Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional estadounidense, que hay cooperación pero la legislación no permite operativos conjuntos en tierra.

“Autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos, no es de ahora”, comentó.

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En su conferencia de prensa de este viernes, la presidenta señaló que por años, Estados Unidos ha tenido una visión de influir en otros países, pero México no está de acuerdo con ello. En el caso de las acusaciones contra Castro cuestionó que sea un asunto que data desde hace más de 30 años.

¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, comentó.

Debido a que el gobierno de Estados Unidos utiliza el tema del narcotráfico para intervenir en otros países, planteó que México lo debe tener claro, pero colaborar en aquellos asuntos que les sea posible.

“¿Qué tenemos que hacer nosotros como país? Tener claro eso y al mismo tiempo colaborar con ellos en donde podamos colaborar porque no queremos pelear con Estados Unidos y hasta ahora en muchas áreas han sido respetuosos y además creo pues que son ciertos sectores, no se puede generalizar”, señaló.

Agregó que su disposición a tener una relación de colaboración con Estados Unidos es porque en esa nación viven alrededor de 40 millones de mexicanos.

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La presidenta expuso que durante su reunión con Mullin le expuso que de México hay interés en cooperar, pero siempre con respeto a los límites establecidos en la Constitución.

“Se lo dije ayer al secretario de seguridad ‘colaboramos, nos coordinamos pero operaciones conjuntas en tierra pues eso, no lo permite nuestra Constitución’. Tenemos que buscar otros mecanismos de colaboración, de coordinación”, comentó.

La titular del Ejecutivo mexicano recibió a Mullin en Palacio Nacional el jueves 21 de mayo con quien se acordó colaborar conjuntamente en el marco del respeto de ambos países.

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La presidenta consideró que fue una buena reunión en la que se dejó claro que México colabora, pero con respeto a su soberanía.

También, de parte de Mullin, dijo, hubo un reconocimiento de lo que México está haciendo contra el crimen, pero rechazó que el tema de las acusaciones contra Rubén Rocha haya sido abordado, pues dijo, le corresponde al Departamento de Justicia.

“De parte del secretario un reconocimiento del trabajo que está haciendo México y yo le planteé que por qué no las reuniones que tenemos del entendimiento de seguridad se hacen más seguido para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración y se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio”, indicó.

El siguiente encuentro se realizará el próximo mes en México y para ese momento también se prevé retomar el encuentro con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Droga, el cual por un tema de agenda ya no se realizará el lunes 25.

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Claudia Sheinbaum Estados Narcotráfico

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