Sheinbaum critica acusación contra Raúl Castro; EU usa tema del narco para injerencia, dice

En su conferencia de prensa de este viernes, la presidenta señaló que por años, Estados Unidos ha tenido una visión de influir en otros países, pero México no está de acuerdo con ello. En el caso de las acusaciones contra Castro cuestionó que sea un asunto que data desde hace más de 30 años.

¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, comentó.

Debido a que el gobierno de Estados Unidos utiliza el tema del narcotráfico para intervenir en otros países, planteó que México lo debe tener claro, pero colaborar en aquellos asuntos que les sea posible.

“¿Qué tenemos que hacer nosotros como país? Tener claro eso y al mismo tiempo colaborar con ellos en donde podamos colaborar porque no queremos pelear con Estados Unidos y hasta ahora en muchas áreas han sido respetuosos y además creo pues que son ciertos sectores, no se puede generalizar”, señaló.

Agregó que su disposición a tener una relación de colaboración con Estados Unidos es porque en esa nación viven alrededor de 40 millones de mexicanos.

La presidenta expuso que durante su reunión con Mullin le expuso que de México hay interés en cooperar, pero siempre con respeto a los límites establecidos en la Constitución.

“Se lo dije ayer al secretario de seguridad ‘colaboramos, nos coordinamos pero operaciones conjuntas en tierra pues eso, no lo permite nuestra Constitución’. Tenemos que buscar otros mecanismos de colaboración, de coordinación”, comentó.

La titular del Ejecutivo mexicano recibió a Mullin en Palacio Nacional el jueves 21 de mayo con quien se acordó colaborar conjuntamente en el marco del respeto de ambos países.