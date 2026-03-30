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Tras llamado de AMLO, Sheinbaum dona 20,000 pesos a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al llamado que el pasado 14 de marzo hizo el exmandatario Andrés Manuel López Obrador para donar recursos al pueblo de Cuba.
lun 30 marzo 2026 11:20 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la donación la realizó de manera personal y no como jefa del Estado mexicano. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que donó 20,000 pesos a la Asociación Civil Humanidad con América Latina, la cual fue promovida hace unos días por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Cuba .

“Es una cosa personal aclaro, es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba. Es una decisión personal no tiene que ver con mi investidura como presidenta del pueblo de México”, explicó este lunes en su conferencia matutina.

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El 15 de marzo pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para hacer un llamado a la solidaridad con el pueblo de Cuba. En su mensaje, solicitó donaciones a través de la cuenta bancaria 1358451779 de Banorte, la cual fue habilitada por la Asociación Civil Humanidad con América Latina para recibir los aportes.

“Invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, escribió López Obrador.

Ese llamado fue la cuarta reaparición pública que realiza el exmandatario federal desde octubre de 2024 cuando dejo la Presidencia de México. En junio de 2025 se le vio públicamente al participar en la elección del Poder Judicial, en noviembre pasado cuando anunció su libro “Grandeza”, en enero para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el 14 de marzo para ayudar a Cuba.

La presidenta Sheinbaum ya había adelantado que donaría a la Asociación Civil Humanidad con América Latina, la cual incluso dijo que opera con las mismas reglas que cualquier otra cuenta bancaria.

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Al aclarar que su donación fue de manera personal, la presidenta explicó que ella protege los intereses del pueblo de México así como sus leyes, las cuales prometió salvaguardar cuando tomó protesta.

“Siempre voy a buscar primero que nada proteger a nuestro pueblo y a nuestra nación, esa es mi obligación y mi responsabilidad: cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen como me comprometí en su momento y al mismo tiempo ayudar a los pueblos del mundo en la medida que podamos ayudar, porque esa ha sido la historia y la tradición el país”, dijo este lunes.

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