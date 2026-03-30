Tras llamado de AMLO, Sheinbaum dona 20,000 pesos a Cuba

El 15 de marzo pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para hacer un llamado a la solidaridad con el pueblo de Cuba. En su mensaje, solicitó donaciones a través de la cuenta bancaria 1358451779 de Banorte, la cual fue habilitada por la Asociación Civil Humanidad con América Latina para recibir los aportes.

“Invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, escribió López Obrador.

Ese llamado fue la cuarta reaparición pública que realiza el exmandatario federal desde octubre de 2024 cuando dejo la Presidencia de México. En junio de 2025 se le vio públicamente al participar en la elección del Poder Judicial, en noviembre pasado cuando anunció su libro “Grandeza”, en enero para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el 14 de marzo para ayudar a Cuba.

La presidenta Sheinbaum ya había adelantado que donaría a la Asociación Civil Humanidad con América Latina, la cual incluso dijo que opera con las mismas reglas que cualquier otra cuenta bancaria.