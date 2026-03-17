Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

La cercanía entre AMLO y Cuba en hechos: donaciones, premios y rechazo al bloqueo de EU

El gesto del expresidente pone de nuevo bajo la lupa su relación con Cuba, entre señalamientos de la oposición y respaldo de Sheinbaum.
mar 17 marzo 2026 11:12 AM
La cercanía entre AMLO y Cuba en hechos: donaciones, premios y rechazo al bloqueo de EU
López Obrador llamó a donar para apoyar a Cuba ante las presiones de EU. (Foto: Presidencia de México.)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a la escena pública este sábado 14 de marzo con un mensaje que reactivó el debate sobre su relación con Cuba. Desde sus redes sociales, llamó a los mexicanos a donar dinero para apoyar a la isla ante la crisis que enfrenta y las presiones de Estados Unidos.

El exmandatario —quien se mantiene en retiro político— difundió una cuenta bancaria abierta por la asociación civil Humanidad con América Latina, creada para recaudar fondos destinados a la compra de alimentos, medicinas, petróleo, gasolina y otros insumos básicos.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió López Obrador. Y añadió, citando al general Lázaro Cárdenas durante la invasión de Playa Girón: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

Publicidad

La cuenta y el origen de la iniciativa

De acuerdo con lo explicado por el propio Gobierno federal, la cuenta fue promovida por un grupo de ciudadanos, intelectuales y escritores, entre ellos Laura Esquivel y Carlos Pellicer López, quienes firmaron un desplegado publicado en el diario La Jornada.

En ese documento se convoca a realizar aportaciones económicas para apoyar al pueblo cubano ante lo que califican como un “cerco” y un “bloqueo” que ha afectado su acceso a bienes básicos.

Críticas de la oposición

El anuncio generó críticas inmediatas desde la oposición, que cuestionó tanto el fondo como la forma de la iniciativa.

Por un lado, señalaron que México enfrenta sus propias necesidades —en pobreza, seguridad y desastres—, por lo que las donaciones deberían destinarse primero al país. Por otro, calificaron al gobierno cubano como una dictadura y reprocharon que se promueva apoyo financiero hacia ese régimen.

Además, se puso bajo la lupa la rapidez con la que se habilitó la cuenta bancaria con aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que, según los señalamientos, trámites similares pueden tardar meses en concretarse.

Publicidad

Sheinbaum respalda el llamado para ayudar a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa y aclaró que no se trata de un programa gubernamental, sino de una acción impulsada por ciudadanos.

Durante su conferencia matutina del lunes 16 de marzo, explicó el origen del mecanismo y rechazó irregularidades: “Todas las cuentas de banco tienen que tener una reglamentación… todo siempre es fiscalizado”, afirmó.

También respaldó el fondo del llamado: “Es un llamado solidario al pueblo de Cuba, porque está sufriendo el pueblo de Cuba”, dijo, al atribuir la situación a un bloqueo comercial de larga data y a restricciones recientes en el suministro de combustibles.

sheinbaum cuenta apoyo a cuba
presidencia

Cuenta con apoyos para Cuba opera con reglas y se puede fiscalizar, detalla Sheinbaum

Publicidad

La relación de AMLO con Cuba

El posicionamiento de López Obrador está alineado con la política que mantuvo durante su gobierno hacia Cuba, caracterizada por cercanía diplomática y respaldo político al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Esa relación tuvo momentos clave:

Condecoraciones mutuas: En 2023, México otorgó a Díaz-Canel la Orden del Águila Azteca. Un año antes, Cuba condecoró a López Obrador con la Orden José Martí.

Postura contra el bloqueo: El exmandatario criticó de forma reiterada las sanciones de Estados Unidos, que calificó como injustas y perjudiciales para la población cubana.

cuba abre inversiones
Internacional

Cuba abre la inversión a emigrados que viven en el extranjero; priorizan a EU

Cooperación en salud: Durante la pandemia de covid-19, Cuba envió médicos a México, mientras que el gobierno mexicano compró vacunas y medicamentos a la isla, además de enviar insumos médicos y alimentos.

Visitas y respaldo político: Díaz-Canel fue invitado a la toma de posesión de López Obrador en 2018 y participó como invitado de honor en el desfile del Bicentenario de la Consumación de la Independencia el 16 de septiembre de 2021, lo que generó críticas internas. En 2022, López Obrador visitó Cuba como parte de una gira regional.

Migración: Ambos países también han mantenido acuerdos para la devolución de migrantes cubanos, en medio del flujo hacia Estados Unidos.

amlo-diaz-canel
AMLO ha rechazado sanciones contra Cuba (Presidencia)

Un debate que se reabre

El nuevo llamado de López Obrador ocurre en un momento en que la isla enfrenta dificultades económicas agravadas por restricciones comerciales y energéticas.

Para sus simpatizantes, se trata de un acto de solidaridad histórica de México con América Latina. Para sus críticos, es una muestra más del respaldo político a un gobierno que consideran autoritario.

Mientras tanto, la cuenta para donaciones ya está abierta y el debate —entre ayuda internacional y prioridades internas— vuelve a instalarse en la discusión pública.

Tags

AMLO Cuba

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad