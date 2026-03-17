La cercanía entre AMLO y Cuba en hechos: donaciones, premios y rechazo al bloqueo de EU

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a la escena pública este sábado 14 de marzo con un mensaje que reactivó el debate sobre su relación con Cuba. Desde sus redes sociales, llamó a los mexicanos a donar dinero para apoyar a la isla ante la crisis que enfrenta y las presiones de Estados Unidos.

El exmandatario —quien se mantiene en retiro político— difundió una cuenta bancaria abierta por la asociación civil Humanidad con América Latina, creada para recaudar fondos destinados a la compra de alimentos, medicinas, petróleo, gasolina y otros insumos básicos.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió López Obrador. Y añadió, citando al general Lázaro Cárdenas durante la invasión de Playa Girón: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.