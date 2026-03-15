AMLO reaparece en redes y pide donaciones para Cuba; Díaz-Canel agradece

El exmandatario recordó además una frase del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas durante la invasión de playa Girón, ocurrida en 1961: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

López Obrador también invitó a la ciudadanía a aportar recursos a la cuenta 1358451779 del banco Banorte, abierta por la asociación civil Humanidad con América Latina.

Explicó que el objetivo es recaudar fondos para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para ayudar a la población cubana. “¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, apuntó.

Díaz-Canel agradece a López Obrador

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció al expresidente López Obrador el apoyo que manifiesta hacia el pueblo cubano.

"Gracias, querido hermano @lopezobrador_. (...) Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad", escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.

Horas antes, el presidente cubano también expresó su reconocimiento a México por la solidaridad que muestra con el pueblo de la isla.

"En nombre de #Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de #México a la heroica resistencia del pueblo cubano", agregó.