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México

AMLO reaparece en redes y pide donaciones para Cuba; Díaz-Canel agradece

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo que manifiesta hacia el pueblo cubano: "Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo".
dom 15 marzo 2026 11:00 AM
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Imagen ilustrativa. El exmandatario de México Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, durante una reunión en octubre de 2019. (Presidencia)

El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales con un mensaje en el que expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba y llamó a realizar donaciones para apoyar a la isla ante la crisis económica y energética que enfrenta.

En su pronunciamiento, el exmandatario afirmó que, aunque se mantiene retirado de la vida pública, le “hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.

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El exmandatario recordó además una frase del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas durante la invasión de playa Girón, ocurrida en 1961: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

López Obrador también invitó a la ciudadanía a aportar recursos a la cuenta 1358451779 del banco Banorte, abierta por la asociación civil Humanidad con América Latina.

Explicó que el objetivo es recaudar fondos para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para ayudar a la población cubana. “¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, apuntó.

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Díaz-Canel agradece a López Obrador

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció al expresidente López Obrador el apoyo que manifiesta hacia el pueblo cubano.

"Gracias, querido hermano @lopezobrador_. (...) Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad", escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.

Horas antes, el presidente cubano también expresó su reconocimiento a México por la solidaridad que muestra con el pueblo de la isla.

"En nombre de #Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de #México a la heroica resistencia del pueblo cubano", agregó.

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El mensaje del expresidente López Obrador se da en medio de una compleja situación en Cuba, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible, dificultades para importar alimentos y medicinas y un fuerte deterioro de la economía.

La crisis se agravó por el endurecimiento de las sanciones y las restricciones económicas por parte de Estados Unidos, que desde hace décadas mantiene un embargo en contra de la isla y que recientemente se incrementó ante la presión sobre los países que suministran petróleo a La Habana.

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Este viernes el presidente de Cuba confirmó que están en conversaciones con autoridades de Estados Unidos para buscar una salida "por la vía del diálogo".

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", dijo Díaz-Canel durante una reunión con las máximas estructuras del Partido Comunista y del Gobierno.

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Sheinbaum celebró que recientemente se hayan abierto las conversaciones entre Washington y La Habana para reducir las tensiones, al tiempo que México envió ayuda humanitaria y busca promover el diálogo entre ambos gobiernos.

Desde que concluyó su gobierno en octubre de 2024, el expresidente López Obrador se mantiene alejado de la vida pública y de la actividad política cotidiana, aunque sí ha realizado algunas publicaciones en redes sociales.

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