Sheinbaum lamenta muerte de aficionado y anuncia mejoras en acceso a Estadio Banorte

Tras casi dos años de remodelación, la noche de este sábado se reinauguró el Estadio Banorte. Asistentes al partido se quejaron porque el acceso al estadio fue complejo, lo que incluso generó que algunos entraran tarde al inicio del espectáculo deportivo.

La presidenta consideró que, pese a las complicaciones, fue un buen ejercicio previo al inicio de la justa deportiva.

"Con sus dificultades, fue muy buen operativo de movilidad porque, si no se hubiera hecho nada, imagínense que hubieran llegado 100,000 vehículos al Estadio Banorte. Hubo algunas quejas de que fue demasiado tiempo y algunos temas, pero yo creo que fue muy bueno el operativo. De tal manera que la gente dejó el vehículo en otro lugar y pudieron llegar de manera directa al estadio; todas las zonas alrededor del estadio también quedaron muy bien", destacó.

Además de las complicaciones, se reportó la muerte de un aficionado , fallecimiento que lamentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Y bueno, las complicaciones dentro del estadio y al mismo tiempo pues el lamentable fallecimiento de esta persona que lamentamos mucho y que se atendió en su momento. Entonces, yo creo que fue un buen ejercicio más allá, evidentemente, de este lamentable fallecimiento", agregó.