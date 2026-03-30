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Sheinbaum lamenta muerte de aficionado y anuncia mejoras en acceso a Estadio Banorte

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que, aunque enfrentó algunas dificultades, fue un buen operativo de movilidad el que se realizó para acceder al partido México contra el Portugal.
lun 30 marzo 2026 11:08 AM
Inauguración Estadio Banorte
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que hubo un buen operativo de movilidad para el partido entre México-Portugal. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el operativo de movilidad para el partido entre México y Portugal fue un buen ejercicio rumbo a la inauguración del Mundial de la FIFA , sin embargo consideró que hay mejoras a realizar, las cuales ya están en platica con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

"En general fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial. Hoy estuvo Clara Brugada en la mañana, siempre viene los lunes al Gabinete de Seguridad y platicamos con ella pues de algunas mejoras que todavía podemos hacer y cómo puede el Gobierno de México ayudar al Gobierno de la Ciudad de México", explicó.

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Tras casi dos años de remodelación, la noche de este sábado se reinauguró el Estadio Banorte. Asistentes al partido se quejaron porque el acceso al estadio fue complejo, lo que incluso generó que algunos entraran tarde al inicio del espectáculo deportivo.

La presidenta consideró que, pese a las complicaciones, fue un buen ejercicio previo al inicio de la justa deportiva.

"Con sus dificultades, fue muy buen operativo de movilidad porque, si no se hubiera hecho nada, imagínense que hubieran llegado 100,000 vehículos al Estadio Banorte. Hubo algunas quejas de que fue demasiado tiempo y algunos temas, pero yo creo que fue muy bueno el operativo. De tal manera que la gente dejó el vehículo en otro lugar y pudieron llegar de manera directa al estadio; todas las zonas alrededor del estadio también quedaron muy bien", destacó.

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Además de las complicaciones, se reportó la muerte de un aficionado , fallecimiento que lamentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Y bueno, las complicaciones dentro del estadio y al mismo tiempo pues el lamentable fallecimiento de esta persona que lamentamos mucho y que se atendió en su momento. Entonces, yo creo que fue un buen ejercicio más allá, evidentemente, de este lamentable fallecimiento", agregó.

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En el recién inaugurado Estadio Banorte se jugarán cinco partidos del Mundial:

11 de junio. El partido inaugural entre México y Sudáfrica
17 de junio. Colombia vs. Uzbekistán.
24 de junio. México vs. Dinamarca o Chequia.
30 de junio. El partido está por definirse pero corresponde a los dieciseisavos de final.
5 de julio. Por definirse pero el duelo corresponde a octavos de final.

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