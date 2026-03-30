Sheinbaum lamenta muerte de aficionado y anuncia mejoras en acceso a Estadio Banorte

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el operativo de movilidad para el partido entre México y Portugal fue un buen ejercicio rumbo a la inauguración del Mundial de la FIFA , sin embargo consideró que hay mejoras a realizar, las cuales ya están en platica con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
"En general fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial. Hoy estuvo Clara Brugada en la mañana, siempre viene los lunes al Gabinete de Seguridad y platicamos con ella pues de algunas mejoras que todavía podemos hacer y cómo puede el Gobierno de México ayudar al Gobierno de la Ciudad de México", explicó.