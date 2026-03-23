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La presión de Trump y la pelea entre cárteles bajan 56% el tráfico de fentanilo hacia EU

La Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia advierte que el fentanilo y otros opioides sintéticos son aún las drogas más letales que se trafican en territorio estadounidense.
lun 23 marzo 2026 06:30 PM
fentanilo
Por la presión del gobierno de EU, es posible que algunas organizaciones criminales hayan cambiado sus rutas para el tráfico de fentanilo. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro.)

La presión del gobierno de Donald Trump sobre México y la creciente disputa entre los cárteles mexicanos muestra resultados en la lucha que Estados Unidos emprendió en contra del tráfico de fentanilo. Desde principios de 2025, cuando comenzó el segundo mandato de Trump, el comercio ilegal de este opioide disminuyó aproximadamente 50%.

“Las incautaciones de fentanilo por peso han disminuido un 56% en la frontera entre Estados Unidos y México desde que el presidente Trump asumió el cargo, debido al aumento de la presión antidrogas de Estados Unidos y México, así como a los enfrentamientos entre cárteles en el interior de México”, plantea la Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos 2026.

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En su nuevo periodo como presidente de Estados Unidos, Trump emprendió una batalla en contra del fentanilo, sustancia que desde 2017 elevó el número de muertes por consumo en sobredosis.

Entre las medidas que tomó la administración de Trump está el declarar como organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos, entre ellos el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, a los que también señala como principales comercializadores del fentanilo.

Antes de finalizar 2025, el gobierno de Trump también designó como Arma de Destrucción Masiva al fentanilo.

“El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico. Dos miligramos, una cantidad mínima casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han fallecido por sobredosis de fentanilo”, se lee en el propósito de la designación firmada por Trump.

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A pesar de que hay una reducción en el número de muertes por el consumo de fentanilo, las cuales por primera vez están debajo de las 50,000 en varios años, se señala a las organizaciones criminales de poner en peligro la salud y la seguridad de millones de estadounidenses, además de contribuir a la inestabilidad regional.

“El fentanilo y otros opioides sintéticos siguen siendo las drogas más letales que se trafican en el país, causando más de 38,000 muertes en Estados Unidos durante el período de 12 meses comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. Esto representa una disminución de casi el 30% en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, según datos de los CDC”, refiere el documento.

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Debido a la presión ejercida por el Gobierno de Estados Unidos y a las medidas tomadas por México, se considera que las organizaciones criminales pudieron modificar sus rutas para el tráfico de drogas, aunque los principales oficiales son aún el principal punto de acceso.

“Los puertos de entrada oficiales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México probablemente siguen siendo el principal punto de acceso para las drogas ilícitas, a menudo ocultas en vehículos de pasajeros y camiones. Sin embargo, es probable que algunas organizaciones criminales transnacionales hayan modificado, al menos temporalmente, sus técnicas y rutas de contrabando en respuesta al aumento de la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos”, agrega el reporte.

Además, se señala a China e India como los principales países de origen de precursores químicos ilícitos de fentanilo y equipos para la fabricación de pastillas. No obstante, ya se tomaron medidas con el presidente chino Xi Jinping para detener el flujo de precursores químicos de fentanilo hacia Norteamérica: se emitió un aviso a las empresas chinas y se estableció un nuevo requisito para la obtención de licencias de exportación para ciertos precursores químicos de fentanilo.

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Mientras que en la frontera con México hay una reducción en el tráfico de fentanilo, en la frontera norte se detectó un incremento en los últimos tres años.

“Si bien desconocemos la cantidad total de fentanilo que ingresa de Canadá a Estados Unidos, la información de las incautaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera muestra un aumento durante los últimos tres años, de 2 libras a 77 libras incautadas en la frontera norte”, dice la evaluación. En kilos, ese incremento se traduce de 0.9 a 45 incautados.

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Claudia Sheinbaum Estados Donald Trump

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