Sheinbaum: si el pueblo quiere que nos quedemos, 2030 será dedicado a heroínas anónimas de México

“Si el pueblo de México quiere que nos quedemos, el 2030 lo podemos dedicar a todas las heroínas anónimas de nuestro país, a todas las mujeres mexicanas”, dijo la mandataria en un evento para reconocer a mujeres traductoras de lenguas indígenas en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

Sheinbaum impulsa el llamado "Plan B" electoral, en el cual propone que la consulta de revocación de mandato pueda ser realizada en el tercer o cuarto año del sexenio, esto es para 2027 o 2028 y que como presidenta pueda realizar seis meses de campaña para defender su gestión.

En abril de 2022 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se sometió a consulta de revocación de mandato. Entonces, casi el 92% de los votos fue a favor de la continuidad, sin embargo la participación fue de apenas el 17.8%, cuando la legislación marca que para tener validez debe votar al menos 40% de las y los ciudadanos en la lista nominal.

La presidenta firmó un convenio para la traducción a 67 lenguas indígenas en 69 variantes de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, un trabajo que realizarán mujeres indígenas traductoras.

"¿Qué significa? ¿Ya se tradujo y ya nos vamos? Ahora hay que trabajarlo con las comunidades. ¿Qué es la Cartilla de las Mujeres? Es decirle a todas y a todos que las mujeres tenemos derechos, que las mujeres somos iguales que los hombres.