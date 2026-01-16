México pide esclarecer muerte de un connacional bajo custodia de ICE en Georgia, EU

El consulado de México en Atlanta pidió "que se esclarezcan las circunstancias del hecho" y dijo que "colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se realice de manera pronta y transparente", agregó la SRE en un comunicado.

La muerte, según el gobierno mexicano, habría ocurrido el miércoles. De momento, no hay comentarios oficiales de las autoridades estadounidenses.

La cancillería mexicana no detalló el nombre de la víctima, pero aseguró que el consulado "estableció contacto inmediato" con sus familiares.

