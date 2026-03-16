Cuenta con apoyos para Cuba opera con reglas y se puede fiscalizar, detalla Sheinbaum

La noche de este sábado 14 de marzo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los mexicanos a realizar depósitos a una cuenta que abrió la asociación civil Humanidad con América Latina, con el propósito de comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, para ayudar al pueblo de Cuba.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.



A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

El llamado que realizó el presidente lo hizo desde su retiro de la política, y se trata de su cuarta reaparición desde el 1 de octubre de 2024. En junio de 2025 se le vio públicamente al participar en la elección del Poder Judicial, en noviembre pasado cuando anunció su libro “Grandeza”, en enero para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y este sábado para referirse a la situación en Cuba.

Al respecto, la presidenta explicó que el llamado de su antecesor es de solidaridad con Cuba y anunció que ella de manera personal responderá con una donación.

"Yo creo que sí, sí lo voy a hacer de manera personal", añadió.

Explicó que la asociación civil Humanidad con América Latina presentó su solicitud de registro para funcionar como donatarios, el cual fue otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Ellos solicitaron su registro, como se hace normalmente con las asociaciones civiles, solicitaron ser donatarios y se le otorgó por parte de la Secretaría de Hacienda”, indicó.

La presidenta explicó que la cuenta que citó en su mensaje el expresidente López Obrador fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas, entre ellos Laura Esquivel, Carlos Pellicer López, Elena Poniatowska, Carmen Lira Saade, Enrique Dussel, Fabrizio Mejía Madrid, José Hernández y Rafael Barajas.

