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Cuenta con apoyos para Cuba opera con reglas y se puede fiscalizar, detalla Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ella responderá al llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y realizará una donación para Cuba.
lun 16 marzo 2026 09:29 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, escritores y periodistas es muestra de la solidaridad de México con el pueblo de Cuba. (Foto: Presidencia de México. )

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la cuenta Humanidad con América Latina, a la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador convocó a transferir apoyos para Cuba, opera con reglas como cualquier otra cuenta bancaria e incluso sus recursos son fiscalizados.

“Todas las cuentas de banco tienen que tener una reglamentación, igual ésta, o sea no es algo que va a ser excluido de la regla de los depósitos etcétera todo siempre es fiscalizado porque ya decían quién sabe cuánta cosa”, aclaró este lunes en su conferencia matutina.

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La noche de este sábado 14 de marzo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los mexicanos a realizar depósitos a una cuenta que abrió la asociación civil Humanidad con América Latina, con el propósito de comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, para ayudar al pueblo de Cuba.

El llamado que realizó el presidente lo hizo desde su retiro de la política, y se trata de su cuarta reaparición desde el 1 de octubre de 2024. En junio de 2025 se le vio públicamente al participar en la elección del Poder Judicial, en noviembre pasado cuando anunció su libro “Grandeza”, en enero para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y este sábado para referirse a la situación en Cuba.

Al respecto, la presidenta explicó que el llamado de su antecesor es de solidaridad con Cuba y anunció que ella de manera personal responderá con una donación.

"Yo creo que sí, sí lo voy a hacer de manera personal", añadió.

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Explicó que la asociación civil Humanidad con América Latina presentó su solicitud de registro para funcionar como donatarios, el cual fue otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Ellos solicitaron su registro, como se hace normalmente con las asociaciones civiles, solicitaron ser donatarios y se le otorgó por parte de la Secretaría de Hacienda”, indicó.

La presidenta explicó que la cuenta que citó en su mensaje el expresidente López Obrador fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas, entre ellos Laura Esquivel, Carlos Pellicer López, Elena Poniatowska, Carmen Lira Saade, Enrique Dussel, Fabrizio Mejía Madrid, José Hernández y Rafael Barajas.

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Consideró que es muestra de la solidaridad que ha caracterizado a México con el pueblo de Cuba.

“Es un asunto de fraternidad, ayer lo dije en el evento en Nayarit, México es un pueblo fraterno, que siempre da la mano al que sufre, eso nos caracteriza, esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia y eso no lo podemos perder nunca”, indicó.

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Agregó que a México le duele la difícil situación por la que atraviesa Cuba a partir del bloqueo y políticas implementadas por el gobierno de Estados Unidos.

“Este llamado que hace él y que hacen muchas personalidades y es un llamado solidario al pueblo de Cuba porque está sufriendo el pueblo y es un sufrimiento que no tiene que ver con ellos, es un sufrimiento que tiene que ver con un aislamiento que está desde hace décadas de un bloqueo comercial y recientemente de un bloqueo de combustibles”, agregó.

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