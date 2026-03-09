Con orgullo decimos no a una intervención de EU en México, responde Sheinbaum a Trump

Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier propuesta de intervención directa de fuerzas estadounidenses.

Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que, cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no". Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta explicó que México mantiene coordinación con Washington en materia de seguridad, principalmente en intercambio de información e inteligencia, sin embargo, dejó claro que cualquier operación dentro del país es responsabilidad exclusiva de las instituciones mexicanas.

“Colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, las policías estatales y las fiscalías”, puntualizó.

Sheinbaum señaló que el gobierno federal continuará fortaleciendo su estrategia de seguridad y adelantó que próximamente se presentarán resultados sobre los avances en la reducción de la violencia y el combate al crimen organizado.

Al mismo tiempo, sostuvo que existen áreas en las que EU puede contribuir de manera decisiva para enfrentar el problema de la violencia vinculada con el narcotráfico. Entre ellas destacó el combate al tráfico ilegal de armas hacia México.