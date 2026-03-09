Publicidad

presidencia

Con orgullo decimos no a una intervención de EU en México, responde Sheinbaum a Trump

La presidenta reiteró que habrá cooperación en seguridad con Washington, no obstante, aseveró que las operaciones en contra del crimen organizado corresponden solo a las autoridades mexicanas.
lun 09 marzo 2026 11:02 AM
La presidenta afirmó este lunes que México mantendrá cooperación en seguridad con Washington, pero reiteró que las operaciones contra el crimen organizado corresponden exclusivamente a autoridades mexicanas. (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este lunes a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó este sábado que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México", insistió en la posibilidad de erradicarlos e incluso planteó la intervención del Ejército estadounidense en territorio mexicano.

Al respecto, la mandataria subrayó en conferencia de prensa que México mantiene cooperación con Washington en materia de seguridad, pero dejó claro que no aceptará acciones militares extranjeras en el país.

Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier propuesta de intervención directa de fuerzas estadounidenses.

Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que, cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no".
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta explicó que México mantiene coordinación con Washington en materia de seguridad, principalmente en intercambio de información e inteligencia, sin embargo, dejó claro que cualquier operación dentro del país es responsabilidad exclusiva de las instituciones mexicanas.

“Colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, las policías estatales y las fiscalías”, puntualizó.

Sheinbaum señaló que el gobierno federal continuará fortaleciendo su estrategia de seguridad y adelantó que próximamente se presentarán resultados sobre los avances en la reducción de la violencia y el combate al crimen organizado.

Al mismo tiempo, sostuvo que existen áreas en las que EU puede contribuir de manera decisiva para enfrentar el problema de la violencia vinculada con el narcotráfico. Entre ellas destacó el combate al tráfico ilegal de armas hacia México.

De acuerdo con la mandataria, una parte considerable del armamento utilizado por grupos criminales proviene del país vecino. “Por lo menos el 75%, reconocido por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, viene de los Estados Unidos”, indicó.

En ese sentido, consideró que frenar el flujo de armas sería una medida clave para debilitar la capacidad operativa de las organizaciones delictivas.

“Si se para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, estos grupos no van a tener armamento de alto poder para realizar sus actividades delincuenciales. En eso Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo”, afirmó.

La presidenta también subrayó que otro elemento central en el combate al narcotráfico es la reducción del consumo de drogas en territorio estadounidense, al señalar que la demanda es un factor determinante en la dinámica del tráfico internacional.

“Hay una parte muy importante que hay que trabajar, que es la disminución del uso de drogas en Estados Unidos”, dijo.

Sheinbaum explicó que México mantiene acciones para evitar el traslado de estupefacientes y recordó que, de acuerdo con información compartida por autoridades de ambos países, el flujo de fentanilo hacia EU se redujo en meses recientes.

No obstante, insistió en que el problema debe abordarse de manera integral. “No queremos que las drogas lleguen ni a los jóvenes de Estados Unidos ni a los jóvenes de México”, afirmó.

Las declaraciones de la mandataria se producen después de que Trump hizo varios comentarios criticando la situación de seguridad en México, calificando al país como un foco de violencia en la región. Frente a ello, el gobierno mexicano reiteró que la cooperación bilateral continuará, pero bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

