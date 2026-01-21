México abre su participación como país socio en Fitur

Con más de 900 delegados de las 32 entidades del país, secretarios de turismo, gobernadores, empresarios y tour operadores inundan de “mexicanidad” la capital española. (Mariel Ibarra)

La inauguración inició con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y del nuevo siniestro ferroviario que se registró en Cataluña, hechos por los que los reyes Felipe y Leticia de España pospusieron su participación para el próximo jueves, día en el que se espera su presencia en el pabellón de México.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, fue la encargada de inaugurar el ala mexicana, junto con gobernadores como el de Querétaro, Mauricio Kuri, la de Quintana Roo, Mara Lezama, y la de Guanajuato, Libia García. De inmediato la atención se concentró en México, las actividades, danzantes, catrinas y jugadores de pelota que recorren los pasillos de la feria.

Pabellones como el de la Ciudad de México dan la bienvenida a los visitantes con personajes como el árbol morado de jacaranda, característico de la capital en primavera, luchadores mexicanos, catrinas y hasta una experiencia inmersiva con el popular juego de video “fornite” donde un personaje recorre la Capital del país mientras junta monedas en esenarios “chilangos” que te van contando sobre la ciudad.

México ocupa un lugar central en esta edición al ser el País Socio de FITUR 2026. Su presencia destaca en un momento clave para el país, tras un crecimiento turístico de 13.9% en 2025, de acuerdo con SECTUR. pic.twitter.com/cSRKI3ZKHw — Expansión (@ExpansionMx) January 21, 2026

En este primer día, también hubo espacio para hablar de las sedes de mundialistas mexicanas y presentar los videos oficiales de promoción.

La secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Frausto, recordó que la capital del país será la ciudad más incluyente pues recibirá a todos los asistentes con los “brazos abiertos” y que el Mundial se llevará a las calles y plazas para generar una fiesta incluyente.

En tanto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, detalló que se preparan dos conciertos gratuitos en Guadalajara de Maná y Alejandro Fernández.