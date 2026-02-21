Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, pide a Sheinbaum reactivar la planta de AHMSA

Al respecto, Sheinbaum explicó que su gobierno busca la reactivación de AHMSA, pero espera una resolución judicial para poder hacerlo.

"Esto lleva un proceso jurídico que no solo depende de la presidenta, sino que hay jueces que llevan este proceso", explicó la presidenta.

Los activos de la empresa serán subastados el próximo 27 de febrero. La acerera, afincada en Monclova, acumuló adeudos por alrededor de 5,000 millones de dólares. Fue declarada en bancarrota tras no alcanzar acuerdos con los acreedores. El cierre afectó a muchas familias del estado.

Sheinbaum dijo que su gobierno hizo dos peticiones a la jueza y al síndico encargados del proceso. La solicitud es que, tras la subasta, se liquide a todos los ex trabajadores conforme a la ley y que posteriormente se reactive AHMSA.

"Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores, no. Primero van los trabajadores de AHMSA", declaró Sheinbaum.

"Nada de que la subasta y después se vende todo como fierro viejo y se queda todo ahí. No. Queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que fue en su momento Altos Hornos de México", agregó.

De gira por Coahuila, donde entregó 60 viviendas del Infonavit a los habitantes, la presidenta criticó a los gobiernos anteriores que permitieron la privatización de AHMSA y después la llevaron a la quiebra, acusó.

Aseguró que el mismo método se aplicó en otras empresas, caso de Fertilizantes de México, que ahora su administración está recuperando.

"En esa privatización hubo corrupción y en algunos casos quebraron a las empresas. En el caso de AHMSA, en realidad quebraron la empresa", indicó.