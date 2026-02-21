Publicidad

presidencia

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, pide a Sheinbaum reactivar la planta de AHMSA

La presidenta prometió que habrá justicia para los extrabajadores de Altos Hornos de México y aseguró que su gobierno sí pidió la reactivación de la empresa, pero está en espera de una resolución judicial.
sáb 21 febrero 2026 01:37 PM
sheinbaum-monclova.jpeg
El gobierno federal entregó viviendas a los habitantes de Monclova, Coahuila. (Foto: Presidencia de México)

En un evento en Monclova, Coahuila, el gobernador del estado Manolo Jiménez, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum reactivar la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), que se declaró en quiebra en noviembre de 2024.

"Con la quiebra de AHMSA se afectó mucho a la región centro y se afectó mucho a la región carbonífera. Y le queremos pedir, presidenta, que se reactive la empresa, porque hay miles de familias esperando esta reactivación", declaró el priista.

Al respecto, Sheinbaum explicó que su gobierno busca la reactivación de AHMSA, pero espera una resolución judicial para poder hacerlo.

"Esto lleva un proceso jurídico que no solo depende de la presidenta, sino que hay jueces que llevan este proceso", explicó la presidenta.

Los activos de la empresa serán subastados el próximo 27 de febrero. La acerera, afincada en Monclova, acumuló adeudos por alrededor de 5,000 millones de dólares. Fue declarada en bancarrota tras no alcanzar acuerdos con los acreedores. El cierre afectó a muchas familias del estado.

Sheinbaum dijo que su gobierno hizo dos peticiones a la jueza y al síndico encargados del proceso. La solicitud es que, tras la subasta, se liquide a todos los ex trabajadores conforme a la ley y que posteriormente se reactive AHMSA.

"Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores, no. Primero van los trabajadores de AHMSA", declaró Sheinbaum.

"Nada de que la subasta y después se vende todo como fierro viejo y se queda todo ahí. No. Queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que fue en su momento Altos Hornos de México", agregó.

De gira por Coahuila, donde entregó 60 viviendas del Infonavit a los habitantes, la presidenta criticó a los gobiernos anteriores que permitieron la privatización de AHMSA y después la llevaron a la quiebra, acusó.

Aseguró que el mismo método se aplicó en otras empresas, caso de Fertilizantes de México, que ahora su administración está recuperando.

"En esa privatización hubo corrupción y en algunos casos quebraron a las empresas. En el caso de AHMSA, en realidad quebraron la empresa", indicó.

Sheinbaum aseguró que estará al tanto del proceso de subasta y prometió que habrá justicia para los trabajadores.

El gobernador de Coahuila explicó que, aunque otras cuatro empresas del sector automotriz han llegado al estado, lo empleos que generarán no alcanzan para cubrir las vacantes que dejó AHMSA.

Así que solicitó, además, incluir al estado en el plan del gobierno federal para incrementar la producción de gas natural.

"Aquí, con el Gas Coahuila, se pueden detonar miles de empleos para nuestra gente, miles de empleos para la gente de región centro y de la región carbonífera", afirmó.

"Por eso, aquí le queremos decir que estamos listos para apoyarla en este gran proyecto. Aquí conocemos de tencologías sustentables para cuidar el medio ambiente, para cuidar el agua, y que este proyecto del Gas Coahuila detone y fortalezca la economía de la región centro y la región carbonífera", apuntó.

Aunque llegó a la gubernatura de Coahuila por el PRI, Manolo Jiménez se dijo dispuesto a trabajar en equipo con el gobierno federal.

Destacó que, gracias a esa alianza, este sábado se entregaron las viviendas a los habitantes de Monclova.

“Cuente con nosotros, presidenta, para seguir trabajando por el bien de Coahuila, por el bien de México. Todo lo que hacemos es para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, declaró.

Esas viviendas forman parte del programa Vivienda para el Bienestar, que tiene la meta de construir 1.8 millones de casas en todo el país.

En lo que va de 2026, la presidenta ha entregado 738 viviendas en 10 estados: 48 en Michoacán, 200 en Veracruz, 44 en Tamaulipas, 64 en Yucatán, 96 en Chiapas, 80 en Quintana Roo, 48 en Sonora, 53 en Nuevo León, 45 en Zacatecas y las 60 de este sábado en Coahuila.

Política

