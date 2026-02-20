Publicidad

presidencia

Consejería Jurídica irá al Tribunal Electoral por el uso de las iniciales CSP (de la presidenta)

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo porque sus iniciales sean utilizadas por la organización Construyendo Sociedades de Paz, que busca ser partido político.
vie 20 febrero 2026 11:20 AM
Sheinbaum-rechaza-uso-iniciales.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que sus iniciales no son tan comunes, por lo que rechaza que se usen para un nuevo partido político. (Foto: Presidencia de México.)

Debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó dictar medidas cautelares contra la organización Construyendo Sociedades de Paz por utilizar las siglas CSP, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que no se utilicen las iniciales de su nombre.

“Cómo que una organización lleva las siglas de la presidenta. Por eso presentó la Consejería esta solicitud, pues vamos a ver ahora en el Tribunal”, indicó.

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó una queja ante el INE por el uso de sus siglas por parte de la organización que busca ser partido político y que es impulsada por Hugo Eric Flores.

De acuerdo con la Consejería Jurídica, el uso de las iniciales del nombre de la presidenta puede ocasionar confusión entre los ciudadanos porque podrían relacionar las iniciales con la presidenta, así como vulnerar los derechos humanos porque utiliza sus iniciales con fines políticos .

Ante la queja, la Unidad Técnica de lo contencioso electoral concluyó que "no hay ninguna evidente infracción en materia electoral".

“Esta Unidad concluye de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que las conductas atribuidas a la organización ciudadana Construyendo Sociedades de Paz A.C. no constituyen infracciones a la normatividad electoral, por lo que se ordena cerrar el presente cuaderno de antecedentes”, fue la resolución.

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que la queja fue interpuesta porque no quiere que sus siglas estén relacionadas con un partido político.

“Mis siglas no son tan conocidas pero imagínense que un partido político se llamara AMLO, pues cómo CSP, no se puede usar el nombre de una persona”, indicó.

La presidenta aclaró que la Consejería Jurídica utilizará las vías legales para que sus iniciales no sean utilizadas por algún instituto político.

Construyendo Sociedades de Paz podría convertirse en partido político. De los afiliados 256, 030 que requiere reporta 381,803.

Otras tres organizaciones también podrían conseguir el registro como partido: Personas Sumando, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia.

En el caso de CSP, es una agrupación dirigida por Hugo Eric Flores y por exintegrantes de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, los cuales tuvieron registro como partidos políticos pero lo perdieron en 2018 y 2021.

