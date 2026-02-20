Consejería Jurídica irá al Tribunal Electoral por el uso de las iniciales CSP (de la presidenta)

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó una queja ante el INE por el uso de sus siglas por parte de la organización que busca ser partido político y que es impulsada por Hugo Eric Flores.

De acuerdo con la Consejería Jurídica, el uso de las iniciales del nombre de la presidenta puede ocasionar confusión entre los ciudadanos porque podrían relacionar las iniciales con la presidenta, así como vulnerar los derechos humanos porque utiliza sus iniciales con fines políticos .

Ante la queja, la Unidad Técnica de lo contencioso electoral concluyó que "no hay ninguna evidente infracción en materia electoral".

“Esta Unidad concluye de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que las conductas atribuidas a la organización ciudadana Construyendo Sociedades de Paz A.C. no constituyen infracciones a la normatividad electoral, por lo que se ordena cerrar el presente cuaderno de antecedentes”, fue la resolución.

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que la queja fue interpuesta porque no quiere que sus siglas estén relacionadas con un partido político.

“Mis siglas no son tan conocidas pero imagínense que un partido político se llamara AMLO, pues cómo CSP, no se puede usar el nombre de una persona”, indicó.

La presidenta aclaró que la Consejería Jurídica utilizará las vías legales para que sus iniciales no sean utilizadas por algún instituto político.

Construyendo Sociedades de Paz podría convertirse en partido político. De los afiliados 256, 030 que requiere reporta 381,803.

Otras tres organizaciones también podrían conseguir el registro como partido: Personas Sumando, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia.