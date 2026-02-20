Sheinbaum anuncia que no saldrán de Pasta de Conchos hasta encontrar al último minero

“No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero. Vamos a seguir trabajando con las familias, vale la pena recordar que este fue un compromiso que hizo el presidente López Obrador desde su primera campaña en 2006”, informó este viernes desde Guanajuato.

Este jueves 19 de febrero se cumplieron dos décadas del colapso en Pasta de Conchos. Por acumulación de gas, alrededor de las 14:30 horas, colapsaron varios túneles de la mina en los que 65 mineros quedaron atrapados.

Hasta ahora, los restos de 25 cuerpos de los mineros han sido recuperados, por lo que las familias piden que se continúe con la búsqueda.

En su conferencia de prensa de este viernes, la presidenta Sheinbaum explicó que el trabajo de rescate de los restos es permanente y si bien fue un compromiso del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en su administración se continuará con las labores de ubicación y recuperación.

“Vamos a seguir trabajando. En su momento cuando el presidente López Obrador ya en el gobierno se reunió con las familias les preguntó que cuál era la opción que quisieran que se desarrollara, que se hiciera una reparación integral del daño o buscar a los mineros. Había una parte de las familias que decía reparación integral del daño y otra parte que decía buscar a los mineros y entonces el presidente López Obrador decidió hacer las dos”, recordó.

En 2023, el gobierno del presidente López Obrador anunció el Plan Integral para la Reparación y Justicia en Pasta de Conchos orientado a las familias de las víctimas.

