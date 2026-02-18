Publicidad

Sheinbaum enviará iniciativa de reforma constitucional para eliminar pensiones millonarias

La iniciativa busca eliminar las pensiones millonarias de altos mandos de Pemex, Luz y Fuerza del Centro y otras instituciones. El límite sería de 70,000 pesos mensuales.
mié 18 febrero 2026 08:07 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la reforma no afectará a trabajadores, solo a exaltos mandos. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca poner fin a las pensiones millonarias. Este miércoles, la mandataria federal anunció que enviará el próximo lunes al Senado una iniciativa de reforma constitucional para eliminar los "privilegios" asociados a las pensiones de los extrabajadores de Pemex, de la extinta Luz y Fuerza del Centro, así como de instituciones como Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior y Banobras.

"Vamos a presentar una iniciativa para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias", dijo en su conferencia matutina.

La presidenta explicó que la iniciativa va en contra de las pensiones de altos mandos, pues algunos de ellos reciben hasta 12 millones de pesos.

"Es una reforma constitucional para que, a partir de ahora, la pensión sea lo mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Lo que ganaron antes ya no se puede modificar", afirmó.

Destacó que la iniciativa no afecta a los trabajadores, solamente a altos mandos que reciben pensiones millonarias mes a mes.

"El que gana un millón hasta ahora, pues ya lo ganó, pero a partir de que se apruebe la reforma constitucional ganará 70,000 pesos", aclaró.

La presidenta explicó que, en caso de ser aprobada la reforma, la cual necesita el respaldo de dos terceras partes de los votos tanto de senadores como de diputados, se generarían ahorros de hasta 5,000 millones de pesos, los cuales ya tienen un destino.

“Alrededor de 5,000 millones de pesos los que podemos ahorrar. Se van a ir a programas de Gienestar”, indicó.

Ante la posibilidad de que haya amparos por parte de los afectados, la presidenta aclaró que, si queda a nivel constitucional, no habrá vuelta atrás.

“Se pueden amparar aunque ante la reforma constitucional recuerden que no hay amparo”, comentó.

Pensiones no podrán exceder el 50% de sueldo del presidente

Esthela Damián, consejera jurídica del Ejecutivo, informó que la iniciativa de reforma va por modificar el artículo 127 de la Constitución Política para establecer un límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

"¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pensiones sin privilegios. La presidenta de la República enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal y aquí viene la excepción, salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo", señaló.

Refirió que la decisión de poner límites a estas pensiones responde a tres principios: austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera. "Estamos hablando de pensiones sin privilegio", dijo.

Esta iniciativa modificará las altas pensiones de altos directivos de organismos descentralizados, empresas públicas del estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo.

Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó algunos casos de funcionarios cuyas pensiones serán sujetas a modificaciones como 9,457 extrabajadores de LyFC que reciben una pensión de 100,000 a un millón de pesos.

En Pemex, por ejemplo, 544 personas tienen pensiones que ascienden a 1,827 millones de pesos anuales o en CFE, 2,199 personas reciben montos de 4,496 millones de pesos anuales. En Nafin nueve personas reciben una pensión de 16 millones de pesos anuales.

Publicidad

