Sheinbaum enviará iniciativa de reforma constitucional para eliminar pensiones millonarias

La presidenta explicó que la iniciativa va en contra de las pensiones de altos mandos, pues algunos de ellos reciben hasta 12 millones de pesos.

"Es una reforma constitucional para que, a partir de ahora, la pensión sea lo mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Lo que ganaron antes ya no se puede modificar", afirmó.

Destacó que la iniciativa no afecta a los trabajadores, solamente a altos mandos que reciben pensiones millonarias mes a mes.

"El que gana un millón hasta ahora, pues ya lo ganó, pero a partir de que se apruebe la reforma constitucional ganará 70,000 pesos", aclaró.

La presidenta explicó que, en caso de ser aprobada la reforma, la cual necesita el respaldo de dos terceras partes de los votos tanto de senadores como de diputados, se generarían ahorros de hasta 5,000 millones de pesos, los cuales ya tienen un destino.

“Alrededor de 5,000 millones de pesos los que podemos ahorrar. Se van a ir a programas de Gienestar”, indicó.

Ante la posibilidad de que haya amparos por parte de los afectados, la presidenta aclaró que, si queda a nivel constitucional, no habrá vuelta atrás.

“Se pueden amparar aunque ante la reforma constitucional recuerden que no hay amparo”, comentó.