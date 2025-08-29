Ejecutivo analiza reforma constitucional para frenar pensiones 'ofensivas'

Sheinbaum reveló que el gobierno también revisa "otros casos" de pensiones millonarias de exfuncionarios del periodo llamado neoliberal.

Durante la conferencia matutina de este viernes, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, presentó un análisis de las pensiones que reciben extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, extinta durante el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Tan solo por pensiones de 14,073 ex trabajadores de LyFC, el gobierno paga un monto anual de 28,074 millones de pesos, sin embargo, la secretaria expuso algunos casos que llamó críticos.

“Queremos informar algunas pensiones que son realmente exorbitantes comparado con la situación del gobierno actualmente y que viene y deriva de administraciones anteriores. Tenemos un ex servidor público que recibe más de un millón de pesos de manera mensual y además en total tenemos por ejemplo 33 que reciben de 700,000 a 999,999 pesos”, comentó.

Otros 75 extrabajadores reciben pensiones de entre 400,000 y 699,999 pesos; otros 205 por montos de entre 300,000 y 399,999 pesos; y 603 tienen pensiones de 200,000 a 299,999 pesos mensuales.

Otros 8,540 trabajadores tienen como pensión montos que van de 100,000 a 199,999 pesos y 4,616 de 3,491 a 99,999 pesos.

“Los rangos más altos hay 9,457 ex trabajadores, lo que representa el 67%, que reciben pensión de 100,000 a un millón de pesos mensuales, de los cuales 3,500 tienen una jubilación mayor a lo que gana actualmente la presidenta”, apuntó.