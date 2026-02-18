Sheinbaum sobre el caso Manzo: todo indica que fue el crimen organizado, pero Fiscalía debe investigar

“Al poner una denuncia la Fiscalía tiene que determinar y vamos a esperar al final de las investigaciones que se están haciendo. Hasta ahora todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada, pero que se hagan las investigaciones”, dijo este miércoles en su conferencia de prensa la presidente.

Este martes, Grecia Quiroz se presentó ante la Fiscalía para formalizar su denuncia y solicitar a las autoridades que investiguen a fondo a los posibles autores intelectuales del asesinato de su esposo. Según la alcaldesa, Carlos Manzo representaba una amenaza para Leonel Godoy, Raúl Morón y Ignacio Campos debido a su creciente apoyo en las encuestas, lo que lo posicionaba como un contendiente fuerte en las elecciones para la gubernatura de Michoacán en 2027.

"Presenté las pruebas que el propio Manzo dejó en vida. No vengo a acusar por rumores, vengo a pedir que se investigue lo que él mismo dejó grabado", dijo la alcaldesa de Uruapan.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante una celebración por el Día de Muertos. Entre los detenidos por el homicidio se encuentran Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, quien es señalado como el autor intelectual, y Jaciel Antonio “N”, “El Pelón”.

El 17 de febrero, las autoridades lograron la detención de tres personas más vinculadas con el asesinato del alcalde, quien también era reconocido como líder del movimiento del sombrero.

Al ser cuestionada sobre si Leonel Godoy, Raúl Morón y Ignacio Campos deben comparecer ante la Fiscalía, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esa es una decisión que corresponde exclusivamente a las autoridades investigadoras.

“Eso lo tiene que determinar la fiscalía del estado de Michoacán, hasta ahora lo que se sabe es que estuvo vinculado a temas de delincuencia organizada”, indicó.