CDMX

Sonará alerta sísmica en CDMX y Edomex por el primer simulacro 2026: fecha y horario

El gobierno de la CDMX convoca a la población a participar para fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante sismos.
mié 11 febrero 2026 01:01 PM
Simulacro del 18 febrero 2026: sonará la alerta sísmica en CDMX y Edomex a esta hora
La alerta sísmica se activará en febrero como parte del protocolo de actuación del primer Simulacro Sísmico de 2026. (Moisés Pablo Nava)

Toma nota. La alerta sísmica sonará en la Ciudad de México y el Estado de México como parte del primer Simulacro Sísmico 2026. Las autoridades convocan a la población a participar en este ejercicio, cuyo objetivo es fortalecer la cultura de la prevención, salvar vidas y mejorar los protocolos de actuación ante un sismo real.

El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México , Clara Brugada Molina, quien informó que el simulacro se llevará a cabo este mes de febrero. A continuación, te contamos los detalles clave para que estés preparado y sepas cómo participar.

¿Cuándo será el Simulacro Sísmico 2026?

El primer Simulacro Sísmico de 2026 se realizará el 18 de febrero a las 11:00 horas, con el propósito de reforzar la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Durante el ejercicio, la población de la Ciudad de México y del Edomex deberá evacuar centros de trabajo, escuelas y viviendas como si se tratara de un sismo real. La intención es poner en práctica los protocolos de seguridad, identificar áreas de oportunidad y saber cómo actuar de forma ordenada ante una eventualidad de este tipo.

El simulacro tendrá una hipótesis de un sismo de 7.2 con epicentro a 11 km en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

¿Sonará la alerta sísmica?

Sí. La alerta sísmica se activará como parte del protocolo de actuación del primer Simulacro Sísmico de 2026. A las 11:00 horas se emitirá el sonido característico a través de los altavoces del C5, ampliamente reconocido por la población.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la alerta también se difundirá en teléfonos celulares, como ha ocurrido en simulacros recientes y en algunos sismos reales.

El C5 activará la alerta sísmica a través de los altavoces con el sonido habitual. (Diego Simón Sánchez)

Simulacro será exclusivo para CDMX y el Edomex

Clara Brugada subrayó que el ejercicio se realizará en la Ciudad de México, y autoridades han informado que también será en el Estado de México; el ejercicio forma parte de una estrategia local de protección civil orientada a poner a prueba los protocolos de emergencia, los tiempos de respuesta y la coordinación entre autoridades y ciudadanía.

La jefa de Gobierno también adelantó que a lo largo de 2026 se llevarán a cabo dos simulacros más, cuyas fechas se informarán posteriormente. Señaló que realizar tres ejercicios al año busca fortalecer de manera continua la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de organización social ante posibles emergencias.

¿Cómo participar de manera segura y responsable en el Simulacro Sísmico?

Para que el ejercicio cumpla su objetivo y no genere riesgos innecesarios, es importante seguir estas recomendaciones:

-Mantén la calma desde el momento en que suene la alerta sísmica y sigue las indicaciones de Protección Civil o de los responsables del inmueble.

-Evacúa de forma ordenada, sin correr, empujar ni gritar, respetando las rutas de salida previamente establecidas.

-No uses elevadores durante el simulacro; utiliza siempre las escaleras.

-Identifica y respeta los puntos de reunión, y permanece ahí hasta recibir nuevas indicaciones.

-Ayuda a personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños, sin ponerte en riesgo.

-Evita difundir rumores o información falsa durante el ejercicio, especialmente en redes sociales.

-Participa con seriedad, como si se tratara de una emergencia real, para fortalecer la cultura de la prevención.

Seguir estas recomendaciones permite que el simulacro sea una herramienta efectiva para salvar vidas y mejorar la respuesta ante un sismo real.

