Simulacro del 18 febrero 2026: sonará la alerta sísmica en CDMX y Edomex a esta hora

¿Cuándo será el Simulacro Sísmico 2026?

El primer Simulacro Sísmico de 2026 se realizará el 18 de febrero a las 11:00 horas, con el propósito de reforzar la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Durante el ejercicio, la población de la Ciudad de México y del Edomex deberá evacuar centros de trabajo, escuelas y viviendas como si se tratara de un sismo real. La intención es poner en práctica los protocolos de seguridad, identificar áreas de oportunidad y saber cómo actuar de forma ordenada ante una eventualidad de este tipo.

El simulacro tendrá una hipótesis de un sismo de 7.2 con epicentro a 11 km en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

¿Sonará la alerta sísmica?

Sí. La alerta sísmica se activará como parte del protocolo de actuación del primer Simulacro Sísmico de 2026. A las 11:00 horas se emitirá el sonido característico a través de los altavoces del C5, ampliamente reconocido por la población.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la alerta también se difundirá en teléfonos celulares, como ha ocurrido en simulacros recientes y en algunos sismos reales.