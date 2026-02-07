En Nuevo León va primera alianza de Morena con PRI y PAN para acotar al gobernador Samuel García

Entre lo aprobado en Comisión, está la creación de un fondo para que se entregue pensión universal a las personas con discapacidad, y un fondo para garantizar el pago de los recursos a los municipios a los que se adeudan recursos de 2024 y 2025.

La Comisión se declaró en sesión permanente, previo al pleno de la Diputación Permanente del miércoles 11, y aún está en veremos si se suspende un aumento a las tarifas de metro y camiones urbanos, o se acuerda darles gradualidad, aunque el planteamiento de Morena era reducir el boleto del metro a 4.50 pesos y la tarifa de camiones a 12 pesos.

¿Por qué se aliaron Morena y PRIAN?

Eduardo Gaona, diputado federal por Nuevo León y excoordinador de la bancada de MC en el estado de 2021 a 2024, asegura que esa alianza inédita que se formaría en la entidad muestra que el trasfondo no es el beneficio de la población, sino los intereses políticos.

“El PRI va a la baja, se está quedando solo, y es MC el que tiene cada vez más votos, eso hace que ellos se desesperen y utilicen estas artimañas que, cabe decirlo, utilizaban entre ellos cuando estaban peleados. El PRI, cuando tenía mayoría, era amenazado por el PAN de no aprobarle un presupuesto y al revés.

“Ahora que MC está haciendo un gran trabajo, pues lo que hacen es querer secuestrar el presupuesto de la gente”, afirma.

Respecto al gasto publicitario, que de acuerdo a la oposición local es excesivo, el legislador apuntó que hay una “narrativa falsa de que el gobernador gasta mucho en su propia imagen".

Explicó: "El marco normativo electoral es muy claro en el sentido de cuáles son los días que cualquier gobernador, cualquier alcalde, cualquier ejecutivo, se puede publicitar, esto es 13 días al año. El gobernador los ha utilizado conforme a la ley”.

No hay, aseguró, un exceso en su publicidad o imagen. El legislador vio como trasfondo la disputa electoral de 2027, aunque no la de 2030, en la que Samuel García podría buscar nuevamente la postulación presidencial.

“Creo que ahorita la mirada que tienen ellos es en el 2027, que el gobernador, digamos, no luzca todo el trabajo, el gran trabajo que se ha hecho. Creo que a eso le apuestan. El 2030, digo, al menos en la localidad todavía siento que se ve lejano”, expuso.

¿Qué pasará con el Presupuesto de NL en 2026?

El 17 de diciembre pasado la mayoría legislativa, que en la entidad la forma la bancada de 10 diputados del PRI y 10 del PAN, sumados a una del PRD y una independiente, aprobó un presupuesto de 160 mil millones de pesos, es decir, con un recorte de 18,538 millones de pesos con relación a lo solicitado por el mandatario local.

El ajuste se debió a que no se le autorizó un techo de deuda por 14,644 millones de pesos, ni se avaló en la Ley de Ingresos una alza a los impuesto Sobre la Nómina (ISAN) por el que se pensaba recaudar 21,000 millones de pesos.

Según el PRI y el PAN, se mejoró la asignación de gasto para no permitir más deuda y por el contrario hacer posible una alza en programas sociales y educación.

En respuesta, el gobernador vetó el presupuesto, pues no fue publicado en el Periódico Oficial del estado —se adelantó el descanso de los trabajadores por lo que no laboraron— y con ello, no entró en vigor.

El jefe del Ejecutivo local aseguró que el presupuesto tenía "irregularidades de carácter constitucional, financiero y técnico".

El ajuste presupuestal, expuso el gobierno al justificar el veto, comprometía obras clave y programas sociales. Por ejemplo, para concluir obras de infraestructura de agua y drenaje, además de la ampliación de las Líneas 4 y 6 del Metro, y el mantenimiento de las Líneas 1 y 2, amén de que podría generar demandas de las empresas constructoras por incumplimiento de los pagos fijados en los contratos.

Sin embargo, Eduardo Gaona , exjfe de la Oficina Ejecutiva del gobernador, recordó que no están en riesgo las obras aunque se rechace el endeudamiento del estado.

“Seguramente el gobernador, como ya lo ha hecho en otros años, podrá ver la manera de que de que se termine en tiempo y en forma, antes de que de que termine su sexenio”.

Sobre la deuda, recordó que el semáforo del estado está en verde, es decir que no hay riesgo y las finanzas están sanas, por lo que sí tiene capacidad de endeudamiento.

“Lo que ha hecho el gobernador de una manera responsable es solicitar la deuda a la cual se tiene derecho por el buen trabajo y eso se ve reflejado en el trabajo que se ha hecho en el estado: ahí están nuevas líneas del metro que ya van muy avanzadas”.

También se refleja en la atracción de inversiones, la infraestructura en marcha para el Mundial de Futbol 2026, y la inversión en seguridad.

¿Por qué fue necesaria la alianza Morena-PRIAN?

Otros años en que el presupuesto no se había aprobado por el Congreso, especialmente el de 2024, año en el que se ejerció el de 2023, se había aplicado la fórmula de la reconducción presupuestal, es decir, entra en vigor el último presupuesto aprobado, con lo cual se garantiza el recurso para la operación cotidiana de la entidad.

En 2023 y 2025 finalmente se llegó a acuerdos, pero en 2024 se ejerció el de 2023.

Ahora la situación es distinta, pues juntos, Morena, PRI, PAN, más una diputada del PRD y una independiente, suman 31 votos y con ello logran mayoría calificada para dejar sin efectos el veto al presupuesto.

La situación deja por ahora a MC en minoría, con nueve legisladores.

“No es congruente que Morena se alíe con el PRIAN”, declaró el diputado Gaona, al desear que el partido guinda “retome su propia ideología y su propio proyecto en el estado”.