Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Embajada de EU en México alerta que drones avanzados patrullan la frontera

“Si usted cruza de manera ilegal, será capturado y expulsado”, advierte la Embajada de EU en México en un video que publicó en redes sociales.
dom 25 enero 2026 05:48 PM
drones.jpg
La embajada también instó a las personas a no intentar cruzar hacia Estados Unidos sin los documentos necesarios. (Captura de pantalla)

La Embajada de Estados Unidos en México alertó sobre el uso de drones avanzados para monitorear la frontera, los cuales patrullan la zona las 24 horas del día, los siete días de la semana.

En una publicación en redes sociales, la representación diplomática afirmó que la administración del expresidente Donald Trump “asegura con vigor” la frontera sur del país.

Publicidad

“Estados Unidos tiene ojos en el cielo sobre la frontera sur. Estos drones avanzados patrullan la frontera día y noche”, advirtió en el mensaje.

La embajada también instó a las personas a no intentar cruzar hacia Estados Unidos sin los documentos necesarios. Además, destacó que el gobierno actual expulsa a los migrantes que ingresen de forma ilegal: “Si usted cruza de manera ilegal, será capturado y expulsado”.

No es la primera advertencia de la Embajada de Estados Unidos en México, en días pasado también alertó que el gobierno estadounidense colocó un muro flotante sobre el Río Bravo.

El comunicado destacó además que el muro no se limita solo a las barreras terrestres, sino que también incluirá estructuras flotantes en el río.

"Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante. Cada milla de la frontera estará reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada. Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás detenido y deportado", advirtió.

Publicidad

México y EU acuerdan acelerar entrega de criminales

Funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron por tercera ocasión para dar seguimiento a la colaboración en materia de seguridad. El encuentro tuvo lugar este viernes en Washington y se enfocó en el combate al tráfico de fentanilo, las redes financieras ilícitas, la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico de armas.

Los funcionarios, que conforman el Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS), también hablaron de acelerar las extradiciones y transferencias de “objetivos criminales de alto valor”, informó el Departamento de Estado estadounidense.

Leer más:

Traslados de Reos Narcotráfico
México

México y EU acuerdan combate al tráfico de fentanilo y acelerar entrega de criminales

Publicidad

Tags

Estados Unidos Frontera Norte Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad