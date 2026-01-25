Embajada de EU en México alerta que drones avanzados patrullan la frontera

“Estados Unidos tiene ojos en el cielo sobre la frontera sur. Estos drones avanzados patrullan la frontera día y noche”, advirtió en el mensaje.

La embajada también instó a las personas a no intentar cruzar hacia Estados Unidos sin los documentos necesarios. Además, destacó que el gobierno actual expulsa a los migrantes que ingresen de forma ilegal: “Si usted cruza de manera ilegal, será capturado y expulsado”.

No es la primera advertencia de la Embajada de Estados Unidos en México, en días pasado también alertó que el gobierno estadounidense colocó un muro flotante sobre el Río Bravo.

El comunicado destacó además que el muro no se limita solo a las barreras terrestres, sino que también incluirá estructuras flotantes en el río.

"Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante. Cada milla de la frontera estará reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada. Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás detenido y deportado", advirtió.