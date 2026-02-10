Sheinbaum pide revisar presunto vínculo de alcaldesa de Tequila con CJNG tras acusación

Aunque Lorena Marisol Rodríguez fue elegida por el cabildo como alcaldesa interina de Tequila, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitó investigar si tiene vínculos con el crimen organizado, luego de que fuera acusada de posibles lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Hay que revisarlo y sobre todo ver qué opina la población y qué trabajo va a desempeñar ella porque tiene que resolver todo el problema que se había presentado con el anterior alcalde, pero fue elegida por el propio cabildo como lo marca la legislación y nosotros tenemos que estar pendientes revisando y muy cerca de la población de Tequila, no solo de los empresarios sino de la gente que vive en Tequila”, planteó Sheinbaum durante su conferencia matutina.