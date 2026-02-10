Publicidad

presidencia

Sheinbaum pide revisar presunto vínculo de alcaldesa de Tequila con CJNG tras acusación

La presidenta explicó que el cabildo de Tequila eligió a la alcaldesa y se verificó que no tuviera denuncias, no obstante, pidió investigar la acusación de vínculo con el CJNG.
mar 10 febrero 2026 10:17 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estar pendiente de la población de Tequila. (Foto: Presidencia de México.)

Aunque Lorena Marisol Rodríguez fue elegida por el cabildo como alcaldesa interina de Tequila, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitó investigar si tiene vínculos con el crimen organizado, luego de que fuera acusada de posibles lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Hay que revisarlo y sobre todo ver qué opina la población y qué trabajo va a desempeñar ella porque tiene que resolver todo el problema que se había presentado con el anterior alcalde, pero fue elegida por el propio cabildo como lo marca la legislación y nosotros tenemos que estar pendientes revisando y muy cerca de la población de Tequila, no solo de los empresarios sino de la gente que vive en Tequila”, planteó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El 9 de febrero, con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, el cabildo de Tequila eligió a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina, tras la detención de Diego Rivera Navarro, quien está acusado de liderar una red de extorsión.

“Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados y eso es lo que les vamos a garantizar", declaró la nueva alcaldesa tras su designación.

Tras su designación, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a Rodríguez en una celebración privada, donde se interpretó la canción “El del Palenque”, de Los Alegres del Barranco, tema que, según los reportes, puede hacer referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, conocido como "El Mencho".

En su conferencia, Sheinbaum indicó que se revisó si existen denuncias en contra de la alcaldesa, y detalló que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantenerse cerca de la población de Tequila para conocer su opinión.

“Primero hay que decir que esta persona fue elegida por el cabildo como debe de ser dentro del marco jurídico, dentro del marco legal. Obviamente se revisa si tiene alguna denuncia o no presentada y he pedido a la secretaría de Gobernación que esté cerca del municipio para estar pendiente de lo que opina la ciudadanía y cómo está la ciudadanía aparte de obviamente el trabajo que debe hacer el gabinete de seguridad”, expresó.

