Sheinbaum pide revisar presunto vínculo de alcaldesa de Tequila con CJNG tras acusación

El 9 de febrero, con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, el cabildo de Tequila eligió a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina, tras la detención de Diego Rivera Navarro, quien está acusado de liderar una red de extorsión.

“Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados y eso es lo que les vamos a garantizar", declaró la nueva alcaldesa tras su designación.

Rodríguez era regidora de Tequila y formaba parte de la Comisión de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones.

Tras su designación, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a Rodríguez en una celebración privada, donde se interpretó la canción “El del Palenque”, de Los Alegres del Barranco, tema que, según los reportes, puede hacer referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, conocido como "El Mencho".