presidencia

Vuelos de México a Cuba se mantienen pese a falta de combustible en la isla, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum también informó que se realizarán más envíos con ayuda humanitaria a Cuba. El primer cargamento llegará a la isla este jueves.
mié 11 febrero 2026 10:28 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las aerolíneas cargan turbosina en México para realizar su vuelo hacia Cuba. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los vuelos de México hacia Cuba se mantienen a pesar de escasez de turbosina en la isla, lo que provocó que algunas aerolíneas suspendan operaciones.

“Por cierto los vuelos mexicanos a la isla no se han suspendido. Ellos cargan su turbosina aquí en el país, pero es importante que se conozca”, indicó la mañana de este miércoles en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria federal rechazó que la carga de combustible para volar hacia Cuba genere algún tipo de sanción por parte del Gobierno de Estados Unidos, el cual hace uno días advirtió que se impondrán aranceles adicionales a quienes envíen crudo a la isla.

Debido al bloqueo petrolero de Estados Unidos, el Gobierno de Cuba informó a las aerolíneas extranjeras que no pueden contar con turbosina para operar. Pese a ello, aerolíneas como Aeroméxico y Viva Aerobús informaron que mantienen sus vuelos hacia la isla.

Por el momento, una de las aerolíneas que ya suspendieron sus vuelos es Air Canadá.

Tras la amenazas de EU, el Gobierno de México suspendió el envío de crudo a Cuba para evitar ser objeto de alguna sanción tras la orden ejecutiva firmada por Trump, sin embargo, la presidenta busca que por la vía diplomática se alcance un acuerdo para reanudar sus envíos.

Seguirá envío de ayuda humanitaria

La presidenta informó que su gobierno mantendrá el envío de ayuda humanitaria a Cuba. El primer envío llegará mañana y volverá a México por más víveres.

“Estamos enviando lo que teníamos, además del apoyo que normalmente se da a través de Amexcid”, indicó la presidenta.

El domingo pasado salieron de Veracruz los buques de las Fuerzas Armadas "Papaloapan" e "Isla Holbox" hacia Cuba con leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, aún quedan más de 1,500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas.

De ser necesario, la presidenta manifestó que sostendrá una llamada con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.

