Vuelos de México a Cuba se mantienen pese a falta de combustible en la isla, dice Sheinbaum

La mandataria federal rechazó que la carga de combustible para volar hacia Cuba genere algún tipo de sanción por parte del Gobierno de Estados Unidos, el cual hace uno días advirtió que se impondrán aranceles adicionales a quienes envíen crudo a la isla.

Debido al bloqueo petrolero de Estados Unidos, el Gobierno de Cuba informó a las aerolíneas extranjeras que no pueden contar con turbosina para operar. Pese a ello, aerolíneas como Aeroméxico y Viva Aerobús informaron que mantienen sus vuelos hacia la isla.

Por el momento, una de las aerolíneas que ya suspendieron sus vuelos es Air Canadá.

Tras la amenazas de EU, el Gobierno de México suspendió el envío de crudo a Cuba para evitar ser objeto de alguna sanción tras la orden ejecutiva firmada por Trump, sin embargo, la presidenta busca que por la vía diplomática se alcance un acuerdo para reanudar sus envíos.

Seguirá envío de ayuda humanitaria

La presidenta informó que su gobierno mantendrá el envío de ayuda humanitaria a Cuba. El primer envío llegará mañana y volverá a México por más víveres.

“Estamos enviando lo que teníamos, además del apoyo que normalmente se da a través de Amexcid”, indicó la presidenta.

El domingo pasado salieron de Veracruz los buques de las Fuerzas Armadas "Papaloapan" e "Isla Holbox" hacia Cuba con leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal.