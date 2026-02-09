Publicidad

presidencia

Decomisos de municiones en la frontera entre México y EU caen bajo el gobierno de Trump

La disminución en los decomisos también coincide con un reporte del New York Times, que reveló que los cárteles utilizan municiones fabricadas para el Ejército de EU.
lun 09 febrero 2026 03:27 PM
El decomiso en municiones del primer año del gobierno de Trump fue el más bajo desde 2023. (Foto: John Moore/Getty Images)

Durante los primeros meses del gobierno de Donald Trump, se registró una disminución del 56% en el decomiso de municiones en la frontera entre México y Estados Unidos.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en el año fiscal 2025 (que abarca de octubre de 2024 a septiembre de 2025) fueron incautadas 190,881 balas, lo que representa solo el 44% de las 428,931 balas confiscadas en 2024, el último año fiscal de la administración de Joe Biden.

Estas municiones son vistas por México como un factor que contribuye directamente a la violencia en su territorio. De hecho, el 75% de los 19,974 homicidios dolosos registrados en 2025 fueron perpetrados con armas de fuego.

presidencia

Con arma de fuego se cometieron 372 mil homicidios en tres décadas en México

Una investigación del diario estadounidense The New York Times revela que cárteles mexicanos utilizan municiones diseñadas para el Ejército de Estados Unidos.

“En México, donde los cárteles disponen de mucho dinero y un apetito aparentemente insaciable por las armas de fuego de calibre .50, estos pertrechos son muy requeridos. Miembros de los cárteles armados con armas de fuego de calibre .50 han derribado helicópteros, asesinado a funcionarios del gobierno, disparado contra la policía y las fuerzas militares y masacrado a civiles”, releva la investigación.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya solicitó a Estados Unidos en reiteradas ocasiones que tome medidas más estrictas en contra del tráfico de armas ilegales hacia México. Este lunes, las autoridades mexicanas anunciaron que se revisará el ingreso de municiones fabricadas específicamente para el Ejército estadounidense.

Sin embargo, no solo las municiones experimentaron una caída en los decomisos. También se redujeron las incautaciones de cartuchos, receptores, miras y chalecos antibalas. En cambio, solo en la categoría de partes de armas se observó un incremento en los decomisos: pasó de 9,232 a 10,993.

El poder de fuego del crimen supera al de las autoridades

El armamento producido y comercializado en Estados Unidos fortalece al crimen organizado en México. En varios episodios de violencia, los delincuentes demuestran su superioridad en términos de poder de fuego. Uno de los ejemplos más notorios fue el atentado en contra del entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en el que se utilizaron fusiles Barrett, armas de alto calibre utilizadas frecuentemente por los cárteles.

Otro incidente significativo fue el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, cuando miembros del Cártel de Sinaloa también emplearon fusiles Barrett para evitar que uno de los "Chapitos" fuera detenido.

No solo Uruapan: los municipios en México enfrentan al crimen con déficit de policías, poco equipo y recursos
Estados

Con déficit de policías, equipo y recursos, así enfrentan municipios al crimen

Desigualdad en el equipamiento policial

En México, las fuerzas de seguridad se enfrentan a un crimen organizado mejor equipado. Mientras los delincuentes disponen de fusiles Barrett, ametralladoras, AK-47, R-15 y granadas, los policías mexicanos suelen contar con armas semiautomáticas de menor calibre, como pistolas .45 o 9 mm. Este desfase en el armamento se convierte en una grave preocupación para las autoridades.

Antes de ser asesinado, el alcalde Carlos Manzo señaló esta desigualdad de poder de fuego como un reflejo del colapso del Estado de derecho en el país: “En un país como México, lo único que refleja es un Estado fallido y que se le da ventajas a la delincuencia para que actúen en contra de la gente que quiere hacer bien su trabajo y en contra de la ciudadanía”.

