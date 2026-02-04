Cuatro personas son detenidas en Sinaloa por mineros desaparecidos

En la primera acción, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo de vigilancia en los alrededores del poblado El Verde. Durante la intervención, fueron detenidos dos sujetos a quienes se les aseguraron dos fusiles, ocho cargadores, 240 cartuchos y dos chalecos tácticos.

En una segunda intervención, en las inmediaciones de La Concepción, fueron capturados un hombre y una mujer que intentaron huir al percatarse de la presencia de las autoridades. A ellos se les decomisó un fusil, una pistola con su cargador, tres cargadores adicionales y 55 cartuchos.

Los cuatro detenidos y el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se realizarán las indagatorias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa también reportó el hallazgo de pertenencias de los trabajadores desaparecidos tras realizar cateos en la zona.