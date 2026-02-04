Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Cuatro personas son detenidas en Sinaloa por mineros desaparecidos

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa también reportó el hallazgo de pertenencias de los trabajadores desaparecidos tras realizar cateos en la zona.
mié 04 febrero 2026 02:38 PM
mineros.jpg
Las cuatro personas fueron aprehendidas en dos acciones diferentes. También se les decomisó armas y cartuchos. (X/@sspsinaloa1)

En el marco de los operativos de búsqueda de los diez mineros desaparecidos el 23 de enero en la comunidad de Copala, Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó la detención de cuatro personas.

Las autoridades lograron aprehender a los sospechosos durante dos intervenciones en distintos poblados del municipio de Concordia, donde también fueron localizadas pertenencias de los trabajadores desaparecidos.

Publicidad

En la primera acción, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo de vigilancia en los alrededores del poblado El Verde. Durante la intervención, fueron detenidos dos sujetos a quienes se les aseguraron dos fusiles, ocho cargadores, 240 cartuchos y dos chalecos tácticos.

En una segunda intervención, en las inmediaciones de La Concepción, fueron capturados un hombre y una mujer que intentaron huir al percatarse de la presencia de las autoridades. A ellos se les decomisó un fusil, una pistola con su cargador, tres cargadores adicionales y 55 cartuchos.

Te puede interesar:

Balacera Culiacán
Estados

Autoridades refuerzan operativo de búsqueda de mineros secuestrados

Los cuatro detenidos y el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se realizarán las indagatorias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa también reportó el hallazgo de pertenencias de los trabajadores desaparecidos tras realizar cateos en la zona.

Publicidad

Cuatro de estos cateos fueron realizados en Concordia y uno más en Mazatlán, donde se localizaron identificaciones personales, tres teléfonos celulares y una computadora portátil. Estos objetos serán sometidos a análisis para corroborar su vínculo con los mineros desaparecidos.

Claudia Sánchez Kondo, fiscal de Sinaloa, hizo un llamado a los familiares de los trabajadores desaparecidos para que formalicen la denuncia correspondiente, con el fin de confirmar las identidades de las víctimas.

También puedes leer:

Balacera Culiacán
México

1,600 militares llegan a Sinaloa; diputados emecistas atacados siguen graves

Publicidad

Tags

Minería Violencia Sinaloa

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad