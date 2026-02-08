Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Cárteles mexicanos usan municiones fabricadas para el Ejército de EU, reporta el NYT

Una investigación de The New York Times revela que los cárteles mexicanos usan municiones producidas en Lake City, que presuntamente el Gobierno de EU permite vender a civiles y minoristas.
dom 08 febrero 2026 01:51 PM
decomiso-armas
Imagen ilustrativa. De acuerdo con un reportaje de The New York Times, el mercado interno de Estados Unidos para estas municiones es limitado, ya que los rifles de calibre .50 tienen un uso civil restringido. (Foto: Secretaría de Marina.)

Una investigación periodística reveló que cárteles mexicanos utilizan municiones diseñadas para el Ejército de Estados Unidos, que provienen de la Planta de Municiones del Ejército en Lake City, en las afueras de Kansas City, Misuri. Esta planta es propiedad del Gobierno de Estados Unidos, pero opera mediante un contratista privado.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, el mercado interno de Estados Unidos para estas municiones es limitado, ya que los rifles de calibre .50 tienen un uso civil restringido.

Publicidad

Además, suelen venderse por miles de dólares y las ametralladoras pesadas –como las empleadas en el enfrentamiento en Villa Unión, Coahuila, en 2019– tienen un costo de entre 3 y 4 dólares cada una. Los propietarios de armas en Estados Unidos rara vez adquieren este tipo de armamento.

Sin embargo, el periódico neoyorquino señala que en México, donde los cárteles tienen acceso a grandes sumas de dinero y un “apetito insaciable” por armamento de gran calibre, estas municiones son altamente solicitadas.

Te puede interesar:

acciones armamentistas 2026 inversiones
Mercados

Acciones armamentistas suben más de 50% tras retorno de Trump

“Miembros de los cárteles armados con armas de fuego de calibre .50 han derribado helicópteros, asesinado a funcionarios del gobierno, disparado contra la policía y las fuerzas militares y masacrado a civiles”, indica el reportaje.

El medio afirma que, basándose en documentos judiciales, registros de incautaciones y datos gubernamentales, existen acuerdos entre el Ejército de Estados Unidos y los contratistas privados de Lake City que permiten que estas municiones y sus componentes lleguen a los mercados minoristas y, en última instancia, caigan en manos de los cárteles mexicanos.

Publicidad

Además, la investigación revela que el Gobierno de México adquirió municiones de Lake City, aunque se desconoce el calibre exacto de las mismas.

La Planta de Lake City es el principal fabricante de municiones para rifles del Ejército de Estados Unidos y suministra municiones tanto a las fuerzas armadas como a consumidores civiles en este país. Las municiones calibre .50, que son del tamaño de un puro mediano y están diseñadas para destruir vehículos y aeronaves ligeras, están actualmente disponibles para la venta a civiles en todo Estados Unidos.

Aunque también se documenta que las municiones calibre .50 de empresas en Brasil y Corea del Sur llegan a los cárteles mexicanos, el reportaje subraya que la Planta de Lake City es una fuente “importante” de estos cartuchos, utilizados en combates de estilo militar en contra de las autoridades mexicanas.

De acuerdo con datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), desde 2012 se incautaron más de 40,370 cartuchos calibre .50 en los estados fronterizos con México, según registros obtenidos a través de solicitudes de información pública. De esta cifra, un tercio proviene de la Planta de Lake City, una proporción mayor que la de cualquier otro fabricante.

La investigación también recuerda que el expresidente Donald Trump declaró a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pero las mismas organizaciones siguen obteniendo municiones de la planta de Lake City. Al menos 16 minoristas en línea vendieron “balas perforantes” fabricadas en dicha planta o con componentes de ésta.

Publicidad

Tags

Narcotráfico Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad