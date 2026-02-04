Pemex: México envió a Cuba crudo por 496 millones de dólares en 2025; son muy formales en sus pagos

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se presentó un balance sobre la situación de la petrolera, Rodríguez detalló que con Cuba existe un contrato abierto que permite al país caribeño solicitar crudo a México según sus necesidades. Cada año, las cantidades varían ligeramente.

En 2025, el total de crudo y petrolíferos enviados a Cuba fue de 496 millones de dólares, mientras que en 2023, la cifra fue de 367 millones de pesos.

El director de Pemex aseguró que Cuba es un buen pagador y que no hay facturas por cobrar. “Claro que nos pagan, tenemos una relación comercial. No tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. Son muy formales en sus pagos”, indicó.

Rodríguez también precisó que actualmente Pemex tiene solo un contrato vigente con Cuba, firmado en 2023. “Es un contrato comercial normal como el que tenemos con otros países. Trabajamos en más de 50 países el comercio de combustibles”, agregó.

Ante las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de imponer aranceles a quienes envíen petróleo a Cuba, el director de Pemex comentó que los envíos de crudo dependerán de la disponibilidad del energético.

“Si tenemos disponibilidad sí, pero como he dicho se están reduciendo nuestras exportaciones. Hemos tenido que cancelar nuestros contratos a partir del mes de marzo; los contratos de exportación se están reduciendo”, señaló.