Pemex: México envió a Cuba crudo por 496 millones de dólares en 2025; son muy formales en sus pagos

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, aunque México es un país soberano y decide si envía o no crudo a Cuba, se evalúan las amenazas de aranceles del presidente Donald Trump.
mié 04 febrero 2026 10:37 AM
Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, durante su intervención en la conferencia matutina en la que se presentó el avance del "Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035: reducción de deuda y estabilidad en producción petrolera". (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

El director de Pemex, Víctor Rodríguez, informó que en 2025 la petrolera mexicana envió crudo a Cuba por un valor de 496 millones de dólares y aseguró que con el gobierno de la isla se tiene un contrato abierto, sin ninguna factura pendiente de pago hasta el momento.

Rodríguez explicó que el año pasado el envío de crudo representó menos del 1% de la producción total de Pemex. “El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo. En términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0.1% de las ventas de Pemex, es que es muy, muy poquito”, puntualizó sobre los montos enviados a la isla.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se presentó un balance sobre la situación de la petrolera, Rodríguez detalló que con Cuba existe un contrato abierto que permite al país caribeño solicitar crudo a México según sus necesidades. Cada año, las cantidades varían ligeramente.

En 2025, el total de crudo y petrolíferos enviados a Cuba fue de 496 millones de dólares, mientras que en 2023, la cifra fue de 367 millones de pesos.

El director de Pemex aseguró que Cuba es un buen pagador y que no hay facturas por cobrar. “Claro que nos pagan, tenemos una relación comercial. No tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. Son muy formales en sus pagos”, indicó.

Rodríguez también precisó que actualmente Pemex tiene solo un contrato vigente con Cuba, firmado en 2023. “Es un contrato comercial normal como el que tenemos con otros países. Trabajamos en más de 50 países el comercio de combustibles”, agregó.

Ante las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de imponer aranceles a quienes envíen petróleo a Cuba, el director de Pemex comentó que los envíos de crudo dependerán de la disponibilidad del energético.

“Si tenemos disponibilidad sí, pero como he dicho se están reduciendo nuestras exportaciones. Hemos tenido que cancelar nuestros contratos a partir del mes de marzo; los contratos de exportación se están reduciendo”, señaló.

Sheinbaum: México es soberano, pero evalúa amenazas de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, aunque México es un país soberano y decide si envía o no crudo a Cuba, se evaluan las amenazas de aranceles del presidente Donald Trump.

“México es un país soberano. El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba. Estamos buscando todas las vías diplomáticas para resolver ese problema porque no queremos afectar a México. Al mismo tiempo vamos a enviar ayuda humanitaria en lo que se resuelve el tema del petróleo”, señaló.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum enfrenta presiones desde Estados Unidos para dejar de enviar crudo a Cuba. Congresistas han reclamado a México por mantener su apoyo al régimen cubano.

La presidenta asegura que el envío o venta de petróleo a la isla solo le corresponde a México.

Este miércoles, la mandataria federal comentó que se busca mantener el envío humanitario a la isla. “Tenemos un contrato con Cuba y queremos seguir apoyando de manera humanitaria, para eso son las vías humanitarias”, agregó.

