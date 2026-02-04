Gobierno descarta enfrentamientos militares y apuesta por detenciones y atención a las causas en Sinaloa

Amnistía Internacional condena violencia en Sinaloa
Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la escalada de violencia en Sinaloa, una situación que, según la organización, es abordada por los gobiernos estatal y federal mediante estrategias de militarización.
En un comunicado, afirmó que el despliegue masivo de tropas no solo es ineficaz para frenar los delitos de alto impacto, sino que genera un entorno propenso a violaciones sistemáticas de derechos humanos. La organización subrayó que, lejos de mejorar la seguridad en el estado, las intervenciones militares parecen intensificar los abusos.
En su informe, Amnistía Internacional señaló que la militarización de la seguridad pública en México tiene efectos negativos en el respeto a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Según los datos de la organización, los homicidios en el estado aumentaron de 478 en 2022 a 1,663 en 2025, lo que representa un crecimiento alarmante. Solo en el último año, el número de homicidios aumentó un 67% respecto a 2024. Además, las carpetas de investigación por feminicidio se triplicaron, al pasar de 20 casos en 2022 a 69 en 2025. En cuanto a las personas no localizadas, el número creció de 268 a 947 en el mismo período.
AI también destacó que, durante 2025, el número de efectivos militares desplegados en Sinaloa alcanzó una cifra histórica de 10,516 soldados, incluyendo unidades de élite. Esto convirtió al estado en el que concentra la mayor cantidad de tropas en el interior de la República. Sin embargo, a pesar de este aumento sin precedentes, la violencia en Sinaloa no solo se mantuvo, sino que evolucionó hacia ataques directos en contra de civiles y actores políticos, como el atentado reciente contra diputados locales del Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán.