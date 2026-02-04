Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Gobierno descarta enfrentamientos militares y apuesta por detenciones y atención a las causas en Sinaloa

Claudia Sheinbaum explicó que la estrategia para disminuir la violencia en Sinaloa se basa en detenciones y atención a las causas.
mié 04 febrero 2026 09:35 AM
Balacera Culiacán
Autoridades federales buscan frenar la violencia en Sinaloa. (Foto: José Betanzos/Cuartoscuro )

Aunque el 2025 fue el año más violento para Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se logra la contención de homicidios mediante una estrategia que incluye la detención de criminales a través de inteligencia y la atención a las causas.

“Ha disminuido el número de homicidios. ¿Qué fue lo que desató esta violencia? La división de un grupo delincuencial provocada por uno de los jefes de este grupo”, explicó, en referencia a la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos en julio de 2024.

Publicidad

Sinaloa enfrenta un repunte en la violencia desde septiembre de 2024, incluso el 2025 cerró como el año más violento desde 2012. El año pasado se registraron 1,654 homicidios dolosos, una cifra cercana a las 1,906 muertes violentas de hace 13 años.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta explicó que su gobierno busca evitar afectaciones a los sinaloenses y detalló en qué consiste la estrategia para contener la violencia.

“Nuestra política no es el enfrentamiento militar porque eso ya se probó en México del 2006 al 2012 y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención, en el marco de la ley, de los grupos delincuenciales.

Noticias relacionadas:

Balacera Culiacán
México

1,600 militares llegan a Sinaloa; diputados emecistas atacados siguen graves

Para poder detener a un presunto delincuente tiene que haber una carpeta de investigación y su detención y al mismo tiempo atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales y evitar que haya afectación a la población civil. Esta es la estrategia”, indicó.

Para reforzar la contención de la violencia, la presidenta solicitó a los integrantes del gabinete de seguridad viajar a Sinaloa. Este miércoles, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, se encuentra en la entidad.

Publicidad

Amnistía Internacional condena violencia en Sinaloa

Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la escalada de violencia en Sinaloa, una situación que, según la organización, es abordada por los gobiernos estatal y federal mediante estrategias de militarización.

En un comunicado, afirmó que el despliegue masivo de tropas no solo es ineficaz para frenar los delitos de alto impacto, sino que genera un entorno propenso a violaciones sistemáticas de derechos humanos. La organización subrayó que, lejos de mejorar la seguridad en el estado, las intervenciones militares parecen intensificar los abusos.

En su informe, Amnistía Internacional señaló que la militarización de la seguridad pública en México tiene efectos negativos en el respeto a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Te puede interesar:

Harfuch-ataque-diputados.jpeg
México

Célula de “Los Chapitos”, ligados a ataque de diputados de Sinaloa

Según los datos de la organización, los homicidios en el estado aumentaron de 478 en 2022 a 1,663 en 2025, lo que representa un crecimiento alarmante. Solo en el último año, el número de homicidios aumentó un 67% respecto a 2024. Además, las carpetas de investigación por feminicidio se triplicaron, al pasar de 20 casos en 2022 a 69 en 2025. En cuanto a las personas no localizadas, el número creció de 268 a 947 en el mismo período.

AI también destacó que, durante 2025, el número de efectivos militares desplegados en Sinaloa alcanzó una cifra histórica de 10,516 soldados, incluyendo unidades de élite. Esto convirtió al estado en el que concentra la mayor cantidad de tropas en el interior de la República. Sin embargo, a pesar de este aumento sin precedentes, la violencia en Sinaloa no solo se mantuvo, sino que evolucionó hacia ataques directos en contra de civiles y actores políticos, como el atentado reciente contra diputados locales del Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán.

Publicidad

Tags

Sinaloa

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad