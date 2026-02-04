Gobierno descarta enfrentamientos militares y apuesta por detenciones y atención a las causas en Sinaloa

Sinaloa enfrenta un repunte en la violencia desde septiembre de 2024, incluso el 2025 cerró como el año más violento desde 2012. El año pasado se registraron 1,654 homicidios dolosos, una cifra cercana a las 1,906 muertes violentas de hace 13 años.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta explicó que su gobierno busca evitar afectaciones a los sinaloenses y detalló en qué consiste la estrategia para contener la violencia.

“Nuestra política no es el enfrentamiento militar porque eso ya se probó en México del 2006 al 2012 y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención, en el marco de la ley, de los grupos delincuenciales.

Para poder detener a un presunto delincuente tiene que haber una carpeta de investigación y su detención y al mismo tiempo atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales y evitar que haya afectación a la población civil. Esta es la estrategia”, indicó.

Para reforzar la contención de la violencia, la presidenta solicitó a los integrantes del gabinete de seguridad viajar a Sinaloa. Este miércoles, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, se encuentra en la entidad.