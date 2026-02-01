Pedí a Sheinbaum no enviar crudo a Cuba y cumplió, dice Trump

La mandataria apeló al principio de soberanía de los países para defender los envíos de crudo, por lo que se generó tensión en la relación con Estados Unidos. México se convirtió en el principal proveedor de crudo de Cuba tras el ataque militar estadounidense a Venezuela y el bloqueo marítimo de buques petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos.
Sheinbaum agregó que la medida estadounidense amenaza con desencadenar una crisis humanitaria en la isla y dijo que México buscará distintas alternativas para ayudar al pueblo cubano, sin ofrecer más detalles.
El sábado pasado, el canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que México continuará mandando ayuda a aquellos países que lo necesiten. “No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere. Y lo vamos a seguir ejerciendo porque además este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo”, dijo.
México suspendió la semana pasada una entrega de petróleo a Cuba, en medio de las presiones de Washington, aunque Sheinbaum afirmó que fue una decisión soberana, que respondía a asuntos contractuales entre Pemex y la isla.
La mandataria afirmó que apenas se envía a Cuba el 1% de la producción de petróleo. “Se utiliza en plantas de energía eléctrica porque imaginemos que no haya electricidad, pues afecta a hospitales y a refrigeradores. Se trata de evitar una crisis humanitaria”, enfatizó.