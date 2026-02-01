Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Pedí a Sheinbaum no enviar crudo a Cuba y cumplió, dice Trump

El presidente estadounidense aseveró que México dejó de enviar petróleo a Cuba tras su conversación con Sheinbaum y después de las amenazas arancelarias de EU.
dom 01 febrero 2026 11:53 AM
sheinbaum-trump
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y su homólogo Donald Trump durante su primera reunión con motivo del Mundial 2026. (Presidencia)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México dejó de enviar petróleo a Cuba después de que él personalmente se lo pidiera a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estas declaraciones las hizo a bordo del Air Force One, al ser cuestionado por la prensa sobre las palabras de la mandataria mexicana, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a Cuba provocará una crisis humanitaria.

Publicidad

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato”, dijo Trump.

El presidente estadounidense aseveró que México dejó de enviar petróleo a Cuba tras su conversación con Sheinbaum y después de las amenazas arancelarias de Estados Unidos en contra de aquellos que sigan suministrando crudo a la isla. “La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum fue muy buena. Dije: ‘Mire, no queremos que envíe petróleo ahora’. Y no está enviando petróleo”, indicó Trump.

Te puede interesar:

sheinbaum-rechaza-decreto-trump-envio-crudo-cuba.jpeg
presidencia

Sheinbaum advierte "crisis humanitaria" tras anuncio de Trump de imponer aranceles a quien ayude a Cuba

Trump también subrayó que Cuba enfrenta “una situación muy mala” porque “vivían del dinero y del petróleo de Venezuela, pero nada de esto está llegando” desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El jueves pasado, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a Cuba. El gobierno cubano calificó de “fascista” esta medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, mientras que la presidenta Sheinbaum anunció que México buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano. En su conferencia matutina del viernes, dijo que su gobierno usará las vías diplomáticas necesarias ante la amenaza arancelaria.

Publicidad

La mandataria apeló al principio de soberanía de los países para defender los envíos de crudo, por lo que se generó tensión en la relación con Estados Unidos. México se convirtió en el principal proveedor de crudo de Cuba tras el ataque militar estadounidense a Venezuela y el bloqueo marítimo de buques petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos.

Sheinbaum agregó que la medida estadounidense amenaza con desencadenar una crisis humanitaria en la isla y dijo que México buscará distintas alternativas para ayudar al pueblo cubano, sin ofrecer más detalles.

También te puede interesar:

pemex-cierra-llave-del-petroleo-cuba
Empresas

Pemex le cierra la llave del petróleo a Cuba

El sábado pasado, el canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que México continuará mandando ayuda a aquellos países que lo necesiten. “No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere. Y lo vamos a seguir ejerciendo porque además este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo”, dijo.

México suspendió la semana pasada una entrega de petróleo a Cuba, en medio de las presiones de Washington, aunque Sheinbaum afirmó que fue una decisión soberana, que respondía a asuntos contractuales entre Pemex y la isla.

La mandataria afirmó que apenas se envía a Cuba el 1% de la producción de petróleo. “Se utiliza en plantas de energía eléctrica porque imaginemos que no haya electricidad, pues afecta a hospitales y a refrigeradores. Se trata de evitar una crisis humanitaria”, enfatizó.

Publicidad

Tags

Donald Trump Claudia Sheinbaum Cuba

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad