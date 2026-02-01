Pedí a Sheinbaum no enviar crudo a Cuba y cumplió, dice Trump

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato”, dijo Trump.

El presidente estadounidense aseveró que México dejó de enviar petróleo a Cuba tras su conversación con Sheinbaum y después de las amenazas arancelarias de Estados Unidos en contra de aquellos que sigan suministrando crudo a la isla. “La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum fue muy buena. Dije: ‘Mire, no queremos que envíe petróleo ahora’. Y no está enviando petróleo”, indicó Trump.

Trump también subrayó que Cuba enfrenta “una situación muy mala” porque “vivían del dinero y del petróleo de Venezuela, pero nada de esto está llegando” desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El jueves pasado, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a Cuba. El gobierno cubano calificó de “fascista” esta medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, mientras que la presidenta Sheinbaum anunció que México buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano. En su conferencia matutina del viernes, dijo que su gobierno usará las vías diplomáticas necesarias ante la amenaza arancelaria.