presidencia

Adán Augusto dejó la coordinación en el Senado por decisión personal, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Adán Augusto López Hernández anunció a la secretaria de Gobernación que haría trabajo territorial.
lun 02 febrero 2026 10:18 AM
sheinbaum-adan-augusto.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el senador Adán Augusto López Hernández tomó la decisión de dejar la coordinación de Morena en el Senado. (Fotos: Presidencia de la República/Cuartoscuro. )

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el senador Adán Augusto López Hernández comunicó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que dejaría la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado y aclaró, que fue una decisión propia.

“Le informó la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos pues que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión entiendo que ayer”, explicó este lunes en la conferencia matutina.

En el arranque del periodo ordinario de sesiones, el senador Adán Augusto López Hernández dejó su cargo como coordinador para enfocarse en la operación política de Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

"Hace un momento informé al grupo parlamentario de Morena que he decidido retirarme de la coordinación. Se abre la posibilidad de realizar trabajo político-electoral rumbo a las elecciones de 2027. Ahora debo dedicarme de tiempo completo a fortalecer la unidad dentro del partido", planteó el también exsecretario de Gobernación.

El político que fue cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo marcado por la polémica por haber nombrado como secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez, acusado de dirigir la organización criminal “La Barredora” y irregularidades en sus declaraciones patrimoniales e ingresos.

La nueva encomienda de Adán Augusto incluye operar en la circunscripción IV, que incluye la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Sobre esta nueva tarea, la presidenta consideró que “siempre va a ayudar” en el puesto que esté el político tabasqueño e insistió que fue una decisión propia.

“Él tomó la decisión y el partido de invitarlo”, dijo.

La coordinación de los senadores de Morena está a cargo del político poblano Ignacio Mier.

Falso que Sheinbaum pidiera la renuncia, dice Adán Augusto

El senador aseguró que es falso que la presidenta Sheinbaum le haya pedido su renuncia, y que la decisión la tomó durante sus vacaciones decembrinas.

“Son falsas esas versiones y yo puedo comentar que fue una decisión que yo venía meditándolo”, comentó en una entrevista para Radio Fórmula.

El legislador explicó que cuando realiza operación política, opta por hacerlo de tiempo completo, por lo que tomó la decisión de dejar la coordinación al frente del grupo legislativo de Morena.

“Cuando me pongo a operar políticamente, a hacer trabajo de territorio, generalmente lo hago de tiempo completo”, dijo.

Aclaró que se mantiene como senador de la República y seguirá asistiendo a las sesiones y a los trabajos de comisiones.

Augusto Hernández recordó que ya ha hecho trabajo de territorio y hace más de una década trabajó para que Morena consiguiera el registro.

