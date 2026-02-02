Adán Augusto dejó la coordinación en el Senado por decisión personal, dice Sheinbaum

En el arranque del periodo ordinario de sesiones, el senador Adán Augusto López Hernández dejó su cargo como coordinador para enfocarse en la operación política de Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

"Hace un momento informé al grupo parlamentario de Morena que he decidido retirarme de la coordinación. Se abre la posibilidad de realizar trabajo político-electoral rumbo a las elecciones de 2027. Ahora debo dedicarme de tiempo completo a fortalecer la unidad dentro del partido", planteó el también exsecretario de Gobernación.

El político que fue cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo marcado por la polémica por haber nombrado como secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez, acusado de dirigir la organización criminal “La Barredora” y irregularidades en sus declaraciones patrimoniales e ingresos.

La nueva encomienda de Adán Augusto incluye operar en la circunscripción IV, que incluye la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Sobre esta nueva tarea, la presidenta consideró que “siempre va a ayudar” en el puesto que esté el político tabasqueño e insistió que fue una decisión propia.

“Él tomó la decisión y el partido de invitarlo”, dijo.

La coordinación de los senadores de Morena está a cargo del político poblano Ignacio Mier.