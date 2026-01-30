Sheinbaum advierte "crisis humanitaria" tras anuncio de Trump de imponer aranceles a quien ayude a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la decisión del gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a aquellos países que envíen crudo a Cuba y advirtió que podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance.
"La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes", anotó.