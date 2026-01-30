Sheinbaum advierte "crisis humanitaria" tras anuncio de Trump de imponer aranceles a quien ayude a Cuba

En su conferencia matutina de este viernes, la mandataria federal afirmó que sin poner en riesgo a México buscará mantener la ayuda humanitaria a la isla.

"Nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México evidentemente, pero buscaremos la solidaridad siempre con el pueblo cubano", aseguró.

Desde Tijuana, Baja California, la presidenta leyó un posicionamiento con cuatro puntos en los que rechaza la orden ejecutiva de Trump, en el que advierte de una posible crisis.

"Uno, México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional", dijo.

El punto dos es el referente a la advertencia de la crisis humanitaria por este decreto, mientras en el tercer punto, indicó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a comunicarse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para conocer los alcances de esta orden ejecutiva.