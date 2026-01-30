Publicidad

presidencia

Sheinbaum advierte "crisis humanitaria" tras anuncio de Trump de imponer aranceles a quien ayude a Cuba

Sin poner a riesgo a México, la presidenta informó que su gobierno buscará mantener la solidaridad con Cuba, país al que le envía crudo. También pidió a EU informar sobre los alcances del decreto.
vie 30 enero 2026 11:00 AM
La presidenta Claudia Sheibaum pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente comunicarse con el secretario Marco Rubio para conocer los alcances de la orden ejecutiva para imponer aranceles a países que envíen crudo a Cuba. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la decisión del gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a aquellos países que envíen crudo a Cuba y advirtió que podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance.

"La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes", anotó.

En su conferencia matutina de este viernes, la mandataria federal afirmó que sin poner en riesgo a México buscará mantener la ayuda humanitaria a la isla.

"Nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México evidentemente, pero buscaremos la solidaridad siempre con el pueblo cubano", aseguró.

Desde Tijuana, Baja California, la presidenta leyó un posicionamiento con cuatro puntos en los que rechaza la orden ejecutiva de Trump, en el que advierte de una posible crisis.

"Uno, México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional", dijo.

El punto dos es el referente a la advertencia de la crisis humanitaria por este decreto, mientras en el tercer punto, indicó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a comunicarse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para conocer los alcances de esta orden ejecutiva.

Como cuarto punto, la presidenta explicó que buscarán alternativas de ayudar de manera humanitaria al pueblo de Cuba.

"He pedido al secretario de la Fuente que hable con el departamento de estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos pues lo que significaría una crisis humanitaria. Sobre todo nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, pues vamos a esperar esta comunicación y por supuesto vamos informando", indicó.

Este jueves, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a productos importados desde países que suministren petróleo a Cuba.

La presidenta pidió esperar a conocer los alcances del decreto para decidir si México envía o no crudo a Cuba.

Detalló que –de acuerdo con datos de Pemex– menos del 1% de lo que México produce es lo que envía a Cuba por contratos y ayuda humanitaria.

