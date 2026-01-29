Salinas Pliego acepta pagar su deuda millonaria con el SAT en abonos chiquitos

SAT explica cómo serán los abonos

El SAT informó que el pago de Grupo Salinas, por un total de 32,132,897,658 pesos, se realizará conforme a los beneficios del Código Fiscal de la Federación y a las resoluciones judiciales aplicables.

De esa cifra, 10,400,630,537 pesos ya se depositaron en la Tesorería de la Federación, mientras que el saldo restante se cubrirá en 18 pagos programados.

Con este esquema, el SAT asegura que la deuda se saldará de manera ordenada y conforme a la ley, cerrando formalmente el litigio fiscal.

Aseguran que nunca dejaron de pagar

Grupo Salinas aseguró que, en los últimos 20 años, sus empresas han cumplido con sus obligaciones fiscales, pagando más de 300 mil millones de pesos.

La compañía señaló que este pago adicional busca cerrar el capítulo de los litigios y permitir que sus operaciones se concentren en la atención a clientes y el soporte a las familias que dependen del grupo.

El comunicado también subraya el compromiso de la empresa con el cumplimiento de la ley y con la estabilidad de sus operaciones en México.