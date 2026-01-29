Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, pagará aproximadamente 32,000 millones de pesos en parcialidades tras concluir sus litigios fiscales con el Gobierno de México, así lo anunció la empresa en redes sociales.
Salinas Pliego acepta pagar su deuda millonaria con el SAT en abonos chiquitos
El grupo aclaró que, pese a no estar de acuerdo con la cifra atribuida, decidió acogerse al descuento del 39% previsto por la ley para cerrar el capítulo y poner fin a lo que considera una campaña sistemática en su contra.
“Debemos pagar no por convicción ni porque consideremos que sea justo, sino para dar vuelta a esta página”, señalaron en su comunicado oficial.
La deuda original de Grupo Salinas y sus empresas TV Azteca y Elektra ascendía a 51,000 millones de pesos, que ahora se pagarán de manera parcial como parte del acuerdo con el SAT.
Tras más de 20 años de controversias, y a pesar de estar en desacuerdo, las empresas de #GrupoSalinas concluyen sus litigios fiscales con el gobierno de México. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno.— Grupo Salinas (@gruposalinas) January 29, 2026
Lo hacemos porque es momento de dar vuelta a la página, de poner fin a… pic.twitter.com/UGywFEJZaV
SAT explica cómo serán los abonos
El SAT informó que el pago de Grupo Salinas, por un total de 32,132,897,658 pesos, se realizará conforme a los beneficios del Código Fiscal de la Federación y a las resoluciones judiciales aplicables.
De esa cifra, 10,400,630,537 pesos ya se depositaron en la Tesorería de la Federación, mientras que el saldo restante se cubrirá en 18 pagos programados.
Con este esquema, el SAT asegura que la deuda se saldará de manera ordenada y conforme a la ley, cerrando formalmente el litigio fiscal.
Aseguran que nunca dejaron de pagar
Grupo Salinas aseguró que, en los últimos 20 años, sus empresas han cumplido con sus obligaciones fiscales, pagando más de 300 mil millones de pesos.
La compañía señaló que este pago adicional busca cerrar el capítulo de los litigios y permitir que sus operaciones se concentren en la atención a clientes y el soporte a las familias que dependen del grupo.
El comunicado también subraya el compromiso de la empresa con el cumplimiento de la ley y con la estabilidad de sus operaciones en México.
El fallo de la SCJN contra Salinas Pliego
En noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a un largo litigio fiscal iniciado por Grupo Salinas, que buscaba no pagar impuestos que aseguraba ya había cubierto.
La Corte determinó de manera unánime que las empresas de Salinas Pliego, incluyendo TV Azteca y Elektra, sí debían impuestos, y autorizó al SAT a proceder con el cobro correspondiente.
Salinas Pliego rechazó la sentencia y presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asegurando en ese momento que no pagaría. Sin embargo, finalmente decidió saldar la deuda en parcialidades y aplicando los descuentos correspondientes.
SAT procedió a cobrar
En diciembre pasado, el SAT informó que Salinas Pliego sería notificado en enero sobre la exigencia de pago, con la posibilidad de acogerse a un descuento del 39% sobre los 51,000 millones de pesos establecidos por la Corte.
A mediados de enero, Grupo Salinas recibió la notificación formal. Aunque inicialmente no parecía que el empresario y su grupo hubieran manifestado su intención de aplicar el descuento, esta semana la presidenta Sheinbaum confirmó que sí se acogieron al esquema, lo que finalmente se concretó.
Lo que no se había mencionado antes es que el pago se realizará en parcialidades, tal como anunció este jueves Grupo Salinas.
La dimensión política del conflicto
Salinas Pliego es uno de los principales críticos de la llamada Cuarta Transformación y de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quienes ha acusado de mantener una persecución política en su contra.
El empresario también ha señalado que podría considerar postularse desde la derecha para la presidencia de la República en 2030, lo que añade un matiz político al conflicto fiscal.
Por su parte, Sheinbaum y su gobierno han asegurado que no existe persecución alguna, y que estos litigios fiscales se remontan a periodos previos a la llegada de Morena al poder, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.