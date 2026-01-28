Publicidad

presidencia

Reparación a pasajeros del Tren Interoceánico comenzará el lunes; montos serán según afectación

A un mes del accidente que dejó 14 muertos, se iniciará el contacto con víctimas y familiares para reparar el daño, aunque aún se desconocen los montos que recibirán.
mié 28 enero 2026 09:15 AM
Descarrilamineto Tren Interoceánico
El próximo lunes comenzará el contacto de las víctimas y familiares para iniciar con el proceso de reparación del daño. (Foto: Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo lunes iniciará el proceso de reparación del daño para los 225 pasajeros del Tren Interoceánico, el cual se descarriló el pasado 28 de diciembre y causó la muerte de 28 personas.

“Se va a ir a sus localidades junto con la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación va a estar coordinando este trabajo. A partir de lo que decida cada una de las familias, de aceptar esta reparación integral, primero recibirán la parte que corresponde a la aseguradora y después, de acuerdo a lo que determine la Fiscalía General de la República, se establecerá el apoyo a cada una de ellas”, planteó la mandataria federal.

En un mensaje a medios, este martes la fiscal Ernestina Godoy informó que el tren descarriló por exceso de velocidad. En el tramo donde ocurrió el accidente la velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora, pero viajaba a 65. Incluso, según los reportes, en algunos tramos alcanzó los 110 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima permitida era de 70.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta reiteró su solidaridad con las víctimas.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro cariño a todas las personas que perdieron la vida, a sus familiares, sus seres queridos. Desde el primer momento recibieron el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personalmente Arturo Medina estuvo en el lugar, se trasladó ahí y ha estado ahí durante varias semanas atendiendo a los familiares”, destacó.

Montos dependerán del daño

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, informó que habrá reparación del daño para la totalidad de los pasajeros que viajaban en el Tren Interoceánico y los montos dependerán de las afectaciones.

“El lunes iniciaremos y esperamos que en pocos días cada una de las personas, si así lo consideran, acepte el proceso de la aseguradora y de la reparación integral del daño. Los montos serán diferenciados para cada una de las personas o de las víctimas, tomando en cuenta diversas circunstancias”, detalló.

Explicó que desde esta semana ya se inició el proceso para contactar a las víctimas o a sus familiares para darles una cita e iniciar con el proceso de reparación integral.

Resaltó que las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los Mecanismos de Solución de Controversias que pone a disposición la Fiscalía General de la República.

“Cada una de las víctimas estará acompañada por un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, por personal de la Fiscalía General de la República, del Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, de la Secretaría de Gobernación, para poder atenderlos en todas sus dudas y planteamientos”, comentó.

La atención a las víctimas y familiares se realizará en sus comunidades y se buscará eliminar trámites innecesarios.

“No habrá trámites burocráticos para hacerlo de manera más eficiente y muy rápida”, indicó.

Aunque un trámite para la reparación del daño puede tomar hasta seis meses, el funcionario explicó que buscará hacerlo a la brevedad.

