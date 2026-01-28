Reparación a pasajeros del Tren Interoceánico comenzará el lunes; montos serán según afectación

En un mensaje a medios, este martes la fiscal Ernestina Godoy informó que el tren descarriló por exceso de velocidad. En el tramo donde ocurrió el accidente la velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora, pero viajaba a 65. Incluso, según los reportes, en algunos tramos alcanzó los 110 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima permitida era de 70.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta reiteró su solidaridad con las víctimas.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro cariño a todas las personas que perdieron la vida, a sus familiares, sus seres queridos. Desde el primer momento recibieron el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personalmente Arturo Medina estuvo en el lugar, se trasladó ahí y ha estado ahí durante varias semanas atendiendo a los familiares”, destacó.

Montos dependerán del daño

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, informó que habrá reparación del daño para la totalidad de los pasajeros que viajaban en el Tren Interoceánico y los montos dependerán de las afectaciones.

“El lunes iniciaremos y esperamos que en pocos días cada una de las personas, si así lo consideran, acepte el proceso de la aseguradora y de la reparación integral del daño. Los montos serán diferenciados para cada una de las personas o de las víctimas, tomando en cuenta diversas circunstancias”, detalló.