Sheinbaum defiende a la nueva Corte y exhibe a exministros: “Se acabaron los lujos”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con los nuevos ministros se acabaron los privilegios y presentó los apoyos que tenían los exintegrantes del Poder Judicial.
mar 27 enero 2026 11:19 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum leyó parte de los apoyos que tenían los anteriores ministros, algunos de los cuales incluían a familiares y amigos. (Foto: Presidencia de México.)

Luego de la controversia por la adquisición de camionetas blindadas, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reveló los lujos que los funcionarios anteriores solían tener. Entre las prácticas denunciadas, destacó el cobro de salarios elevados, la gestión de reservaciones en restaurantes exclusivos, la compra de obsequios, la gestión de boletos para eventos, la adquisición de productos como despensas y la organización de traslados para amigos, así como la obtención de autógrafos de celebridades.

“También sale que gastaron no sé cuánto en togas, pero no decían nada antes de lo que ganaba cada ministro y cada ministra”, cuestionó la presidenta.

En sus primeros meses como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros ya vieron envueltos en algunos escándalos por los gastos en la compra de camionetas blindadas, en la ceremonia de toma de protesta en el Zócalo de la Ciudad de México y por la compra de togas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un desglose de los gastos realizados por los ministros anteriores. En cuanto al salario anual, por ejemplo, los ministros que recientemente dejaron su cargo percibían un sueldo bruto de 3 millones 568,845 pesos, mientras que los nuevos, electos por voto ciudadano, reciben 2 millones 237,829 pesos, lo que representa una reducción del 38%.

Además, los ministros anteriores gozaban de prestaciones por un total de 1 millón 320,689 pesos en 2023, mientras que en 2026 las prestaciones se redujeron a 569,802 pesos.

La presidenta también informó que, en el área encargada de la atención a ministros, se cancelaron 59 de los 149 apoyos destinados a trámites de carácter no oficial que existían previamente.

Entre los apoyos cancelados se encuentran la contratación de servicios como agua, energía eléctrica y telefonía, así como el respaldo para la reparación de electrodomésticos como refrigeradores, la compra de despensa, y el mantenimiento de los elevadores en sus domicilios particulares. También se eliminaron solicitudes para el suministro de pipas de agua, la reserva de lugares en estadios de fútbol y béisbol, así como en restaurantes y el traslado de amistades.

Adicionalmente, se cancelaron apoyos para conseguir autógrafos de artistas o celebridades, así como boletos de preventa o exclusivos. La presidenta incluso bromeó, sugiriendo que, de haber seguido estos apoyos, los ministros pudieron tener acceso a pases para los conciertos de BTS en México.

También disfrutaban de apoyos para el traslado de familiares a consultas médicas, así como para el envío de enfermeras a domicilio durante la epidemia de covid. Además, se incluían servicios como la poda, el manejo de derrames y la limpieza de alcantarillado, la gestión de trámites bancarios, la compra de regalos para eventos privados, la adquisición de boletos de avión, la reservación de hospedaje, entre otros.

"Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte", afirmó la presidenta tras leer parte de la lista.

Según la información sobre los apoyos, hay diálogos para eliminar los otros 90 apoyos que aún reciben los ministros de la Corte.

