Sheinbaum defiende a la nueva Corte y exhibe a exministros: “Se acabaron los lujos”

Luego de la controversia por la adquisición de camionetas blindadas, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reveló los lujos que los funcionarios anteriores solían tener. Entre las prácticas denunciadas, destacó el cobro de salarios elevados, la gestión de reservaciones en restaurantes exclusivos, la compra de obsequios, la gestión de boletos para eventos, la adquisición de productos como despensas y la organización de traslados para amigos, así como la obtención de autógrafos de celebridades.
“También sale que gastaron no sé cuánto en togas, pero no decían nada antes de lo que ganaba cada ministro y cada ministra”, cuestionó la presidenta.