Sheinbaum defiende a la nueva Corte y exhibe a exministros: “Se acabaron los lujos”

Entre los apoyos cancelados se encuentran la contratación de servicios como agua, energía eléctrica y telefonía, así como el respaldo para la reparación de electrodomésticos como refrigeradores, la compra de despensa, y el mantenimiento de los elevadores en sus domicilios particulares. También se eliminaron solicitudes para el suministro de pipas de agua, la reserva de lugares en estadios de fútbol y béisbol, así como en restaurantes y el traslado de amistades.

Adicionalmente, se cancelaron apoyos para conseguir autógrafos de artistas o celebridades, así como boletos de preventa o exclusivos. La presidenta incluso bromeó, sugiriendo que, de haber seguido estos apoyos, los ministros pudieron tener acceso a pases para los conciertos de BTS en México.

También disfrutaban de apoyos para el traslado de familiares a consultas médicas, así como para el envío de enfermeras a domicilio durante la epidemia de covid. Además, se incluían servicios como la poda, el manejo de derrames y la limpieza de alcantarillado, la gestión de trámites bancarios, la compra de regalos para eventos privados, la adquisición de boletos de avión, la reservación de hospedaje, entre otros.

"Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte", afirmó la presidenta tras leer parte de la lista.

Según la información sobre los apoyos, hay diálogos para eliminar los otros 90 apoyos que aún reciben los ministros de la Corte.