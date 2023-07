El pasado 27 de junio, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, envió un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que informara sobre el cumplimiento del artículo 127 constitucional que prohíbe recibir mayor remuneración que el presidente.

Conforme a la atribución de la @SEGOB_mx de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por las autoridades del país, solicitamos a la @SCJN informe sobre el cumplimiento al artículo 127 constitucional que prohíbe recibir mayor remuneración que el Presidente. pic.twitter.com/eJt2j2643n — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) June 27, 2023

La respuesta del Poder Judicial llegó este lunes . En primer instancia, la Corte respondió que no hay precepto jurídico para que la Segob realice una petición de esa naturaleza a la SCJN. Además, detallaron que, si bien se iba a aplicar una disminución del 25% al salario, no se ha aplicado un ministro no puede ganar menos que otro.

"Por su parte, el Artículo 123 constitucional establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual. Derivado de lo anterior, las percepciones que reciben los Ministros de la Suprema Corte no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes", se lee en el comunicado de la Corte.