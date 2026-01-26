Sheinbaum manda carta al presidente de Corea del Sur para pedir más fechas de BTS

La mandataria comentó que la presencia del grupo conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook causó gran interés entre los jóvenes, pues, aunque había 100,000 boletos disponibles, alrededor de un millón de jóvenes buscaban una entrada.

Ante esta situación, incluso solicitó a Alejandro Soberón, de Ocesa, la posibilidad de abrir más fechas; no obstante, él le explicó que resulta complicado debido a la alta demanda que el grupo tiene a nivel internacional.

"Es muy popular entre las y los jóvenes. Van a ser en mayo los conciertos y quieren comprarlo cerca de un millón de jóvenes y solo hay 150,000. Entonces hablé con el responsable de Ocesa, que es quien organiza, con Alejandro Soberón. Le pregunté que pues qué posibilidad habría de más conciertos porque todo el fin de semana estuvo el tema, aparte de la reventa y lo que ha estado haciendo de manera muy profesional Iván Escalante director de Profeco y me dijo, bueno, 'es que no se puede, solamente hay tres fechas, no hay más fechas. Todo el mundo quiere que vaya este grupo'", detalló.

La propuesta de la presidenta, además de buscar más conciertos, es que se permita la instalación de pantallas para que los jóvenes que no alcanzaron un boleto puedan disfrutar del espectáculo.

"Que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México. Entonces ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea, pero es por los jóvenes y las jóvenes esta solicitud diplomática, de manera muy respetuosa, que estamos haciendo al primer ministro de Corea", comentó.