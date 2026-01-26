Publicidad

presidencia

Sheinbaum manda carta al presidente de Corea del Sur para pedir más fechas de BTS

La presidenta Claudia Sheinbaum envío una carta a Lee Jae-myung, para solicitar que el grupo de K-Pop pueda realizar más conciertos en México. Profeco anuncia infracción a Ticketmaster.
lun 26 enero 2026 08:17 AM
BTS
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se busca que el grupo BTS ofrezca más de conciertos en México. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que escribió una carta al presidente de Corea, Lee Jae-myung, para solicitarle que el grupo de K-Pop BTS pueda ofrecer más conciertos en México.

"Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que vengan más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva", explicó la presidenta.

La mandataria comentó que la presencia del grupo conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook causó gran interés entre los jóvenes, pues, aunque había 100,000 boletos disponibles, alrededor de un millón de jóvenes buscaban una entrada.

Ante esta situación, incluso solicitó a Alejandro Soberón, de Ocesa, la posibilidad de abrir más fechas; no obstante, él le explicó que resulta complicado debido a la alta demanda que el grupo tiene a nivel internacional.

"Es muy popular entre las y los jóvenes. Van a ser en mayo los conciertos y quieren comprarlo cerca de un millón de jóvenes y solo hay 150,000. Entonces hablé con el responsable de Ocesa, que es quien organiza, con Alejandro Soberón. Le pregunté que pues qué posibilidad habría de más conciertos porque todo el fin de semana estuvo el tema, aparte de la reventa y lo que ha estado haciendo de manera muy profesional Iván Escalante director de Profeco y me dijo, bueno, 'es que no se puede, solamente hay tres fechas, no hay más fechas. Todo el mundo quiere que vaya este grupo'", detalló.

presidencia

Profeco solicita a organizadores detalles claros sobre la venta de boletos para BTS

La propuesta de la presidenta, además de buscar más conciertos, es que se permita la instalación de pantallas para que los jóvenes que no alcanzaron un boleto puedan disfrutar del espectáculo.

"Que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México. Entonces ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea, pero es por los jóvenes y las jóvenes esta solicitud diplomática, de manera muy respetuosa, que estamos haciendo al primer ministro de Corea", comentó.

Profeco inicia proceso para infraccionar a Ticketmaster y reventa

Iván Escalante, director de la Procuradoría Federal del Consumidor (Profeco), informó que, por la falta de claridad en la información sobre los boletos para los conciertos de BTS, se iniciará un proceso de infracción en contra de la boletera Ticketmaster, pero también en contra de plataformas de reventa debido a que los boletos superaron los 100,000 pesos.

“Vamos a iniciar un procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores. Se sancionarán las plataformas de reventa como Viagogo por incurrir en prácticas abusivas”, indicó.

Además, adelantó que la Profeco ya trabaja en una revisión de lineamientos para regular la venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos.

presidencia

Profeco solicita a organizadores detalles claros sobre la venta de boletos para BTS

