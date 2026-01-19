Publicidad

presidencia

Profeco solicita a organizadores detalles claros sobre la venta de boletos para BTS

El procurador del consumidor, Iván Escalante, explicó que ya recibieron más de 4,000 inquietudes de los fans de BTS respecto a la preventa y venta de boletos.
lun 19 enero 2026 10:15 AM
Profeco respalda a ARMYS: exige a Ticketmaster transparencia en venta de los boletos de BTS en México
El titular de Profeco, Iván Escalante, afirmó que estarán pendiente de las inquietudes y quejas de fans de BTS previo a los conciertos en México a realizarse en mayo. (Fotos: Cuartoscuro.)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pondrá la lupa al tour de 2026-27 de BTS. Iván Escalante, titular de la dependencia, informó que exhortarán a la boletera y a la productora del evento publicar qué cantidad de los boletos se venderán en las preventas exclusivas.

“El día de hoy se va a enviar un exhorto a este proveedor para que transparente todo lo que están pidiendo los fans o los aficionados a este grupo… le vamos a pedir a la empresa que nos informe qué porcentaje de los boletos van a determinar para cada uno de estos procesos”, indicó.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el procurador informó que, desde el anuncio de la visita del grupo surcoreano, la Profeco recibió 4,746 solicitudes. Estas peticiones exigen que se verifique la correcta exhibición de los precios, la disponibilidad de los mapas de los asientos, la claridad sobre los paquetes que se ofrecerán y otros detalles relacionados con los conciertos.

Explicó que Ticketmaster forma parte de Conciliaexprés de la Profeco, que tiene como propósito solucionar las inconformidades de consumidores al adquirir boletos, por lo que hay comunicación directa con ellos para acercarles las dudas que hay de los fans de BTS, previo a los conciertos a realizarse en mayo próximo.

“Nos pusimos en contacto con el proveedor al recordar que este proveedor recientemente se anexó a nuestro sistema de Conciliaexprés, entonces hay comunicación muy fluida entre las personas consumidoras y esta boletera en particular”, comentó.

Para pedir transparencia en los precios y bajo el lema Sin mapa y precios, no compramos", un grupo de fans de BTS anunció que marcharán hacia las instalaciones de la Profeco.

El titular de Profeco informó que estarán pendientes de la venta de los boletos de BTS, así como de las posibles quejas que haya de los fans.

“Vamos a estar pendientes. El día de hoy, por sus redes sociales, el club de fans de este grupo anunció una movilización pacífica a una de nuestras oficinas de Profeco, ahí vamos a estar nosotros para atenderlos, para recibir los documentos, y vamos a estar informándoles todo el tiempo”, indicó.

