Profeco respalda a ARMYS: exige a Ticketmaster transparencia en venta de los boletos de BTS en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pondrá la lupa al tour de 2026-27 de BTS. Iván Escalante, titular de la dependencia, informó que exhortarán a la boletera y a la productora del evento publicar qué cantidad de los boletos se venderán en las preventas exclusivas.
“El día de hoy se va a enviar un exhorto a este proveedor para que transparente todo lo que están pidiendo los fans o los aficionados a este grupo… le vamos a pedir a la empresa que nos informe qué porcentaje de los boletos van a determinar para cada uno de estos procesos”, indicó.