Profeco respalda a ARMYS: exige a Ticketmaster transparencia en venta de los boletos de BTS en México

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el procurador informó que, desde el anuncio de la visita del grupo surcoreano, la Profeco recibió 4,746 solicitudes. Estas peticiones exigen que se verifique la correcta exhibición de los precios, la disponibilidad de los mapas de los asientos, la claridad sobre los paquetes que se ofrecerán y otros detalles relacionados con los conciertos.

Explicó que Ticketmaster forma parte de Conciliaexprés de la Profeco, que tiene como propósito solucionar las inconformidades de consumidores al adquirir boletos, por lo que hay comunicación directa con ellos para acercarles las dudas que hay de los fans de BTS, previo a los conciertos a realizarse en mayo próximo.

“Nos pusimos en contacto con el proveedor al recordar que este proveedor recientemente se anexó a nuestro sistema de Conciliaexprés, entonces hay comunicación muy fluida entre las personas consumidoras y esta boletera en particular”, comentó.