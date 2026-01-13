ARMY y Álvarez Máynez vs. Ticketmaster: exigen transparencia a Profeco por precio de boletos

El excandidato presidencial y actual coordinador nacional de Movimiento Ciudadano solicitó de manera formal a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que se publiquen con anticipación y de forma clara todos los detalles relacionados con la venta de boletos para el concierto.

La petición surge en medio de antecedentes recientes de polémicas por la venta de entradas para grandes artistas internacionales, donde fans han denunciado falta de información, preventas confusas y fallas en las filas virtuales, lo que ha generado molestia entre los compradores.

Por ello, Álvarez Máynez exigió a Profeco que se hagan públicos, con total transparencia, los siguientes puntos bajo los que Ocesa comercializará los boletos:

-Precios

-Cargos adicionales

-Mapas de asientos

-Condiciones completas de venta

-Hasta el momento, Profeco no ha emitido una respuesta sobre esta solicitud.

Cabe destacar que Álvarez Máynez ha enfocado parte de su agenda pública en temas que afectan principalmente a jóvenes, y suele realizar este tipo de pronunciamientos para conectar con ese sector del electorado.

• Condiciones completas de venta de boletos. pic.twitter.com/hswqmits4n — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 13, 2026

¿Cuándo se presentará BTS en México y cómo será la venta de boletos?

La espera terminó para el ARMY en México. BTS confirmó que ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira mundial 2026–2027.

La disquera Bighit Music informó que los shows se realizarán en el Estadio GNP Seguros los días:

Jueves 7 de mayo de 2026

Sábado 9 de mayo de 2026

Domingo 10 de mayo de 2026

No se descarta que se anuncien fechas adicionales. Los conciertos contarán con un escenario 360 grados, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y aumentar la capacidad del recinto.

¿Cuándo salen los boletos?

La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster y estará dividida en tres etapas:

Jueves 22 de enero: Preventa ARMY Membership

Viernes 23 de enero: Preventa en fechas selectas

Sábado 24 de enero: Venta general

Lee: ¿Cómo conseguir la membresía ARMY para el concierto de BTS en México?

Requisitos para la preventa ARMY

Los miembros ARMY (USA o GLOBAL) deben registrarse en Weverse antes del 18 de enero.

Solo quienes estén registrados podrán acceder a la preventa.

Será necesario ingresar un número de membresía de 9 dígitos.

Para los conciertos en México se aceptan membresías USA o GLOBAL.

La membresía ARMY se puede adquirir en Weverse Shop y tiene un costo aproximado de 409.82 pesos.

En este contexto, el debut de BTS en México no solo marca un momento histórico para sus fans, sino que también reabre el debate sobre la transparencia en la venta de boletos para espectáculos masivos.

La expectativa del ARMY es alta, y la forma en que se gestione la comercialización de entradas será clave para que la experiencia esté a la altura de uno de los conciertos más esperados de los últimos años.