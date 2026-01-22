Sheinbaum: México trabaja para que no se rompa T-MEC; buscamos llamada con Carney y Trump

En los últimos días, Donald Trump y Mark Carney mantienen diferencias sobre el comercio global. En Davos, Suiza, el políticos canadiense criticó el uso de aranceles por parte de las grandes potencias y advirtió que el orden mundial tal como se conocía ya no tiene retorno.

“Las grandes potencias están usando la integración económica como arma. Las tarifas como palancas, la infraestructura financiera como coerción, las cadenas de proveeduría como vulnerabilidades a ser explotadas”, dijo Carney desde el Foro Económico.

Días atrás, Donald Trump consideró que el T-MEC “no tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”.

En este contexto, la mandataria federal adelantó que buscará sostener una llamada con sus homólogos para abordar el tema comercial.

“No he hablado recientemente con el primer ministro Carney. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación y por supuesto con el presidente Trump para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial”, anunció.