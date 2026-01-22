Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: México trabaja para que no se rompa T-MEC; buscamos llamada con Carney y Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscará una llamada con sus homólogos Mark Carney y Donald Trump para conversar sobre la relación comercial, pues afirma que conviene a los tres países.
jue 22 enero 2026 09:51 AM
sheinbaum-tmec.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum considera que la integración comercial es conveniente para México, Estados Unidos y Canadá. (Foto: Presidencia de México.)

En los meses definitorios para la continuidad del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno trabajará para no se rompa la integración comercial, la cual conviene a los tres países y anunció que buscará sostener una llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discurso, sino sencillamente son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional”, dijo este jueves en su conferencia de prensa.

Publicidad

En los últimos días, Donald Trump y Mark Carney mantienen diferencias sobre el comercio global. En Davos, Suiza, el políticos canadiense criticó el uso de aranceles por parte de las grandes potencias y advirtió que el orden mundial tal como se conocía ya no tiene retorno.

“Las grandes potencias están usando la integración económica como arma. Las tarifas como palancas, la infraestructura financiera como coerción, las cadenas de proveeduría como vulnerabilidades a ser explotadas”, dijo Carney desde el Foro Económico.

Te puede interesar:

conferencia-sheinbaum-carney.jpeg
presidencia

Sheinbaum y Carney acuerdan fortalecer T-MEC; van por diálogo en seguridad

Días atrás, Donald Trump consideró que el T-MEC “no tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”.

En este contexto, la mandataria federal adelantó que buscará sostener una llamada con sus homólogos para abordar el tema comercial.

“No he hablado recientemente con el primer ministro Carney. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación y por supuesto con el presidente Trump para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial”, anunció.

Publicidad

Como parte de los diálogos entre México y Estados Unidos, la próxima semana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para trabajar sobre los temas comerciales.

La presidenta comentó que se mantiene cooperación con Estados Unidos y muestra de ello es que en México hay un equipo de funcionarios que dan seguimiento al acuerdo en materia de seguridad que se puso en operación en septiembre pasado.

“En este momento hay un equipo de trabajo para darle seguimiento al acuerdo o al entendimiento de seguridad. Está coordinado por el subsecretario Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero hay un grupo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la República que se encuentra en este momento con sus homólogos”, agregó.

Te recomendamos:

La renegociación del TMEC tendrá mayor exigencia, asegura Rogelio Ramírez de la O
Economía

México ve mayor exigencia en renegociación de T-MEC para 2026

Publicidad

Tags

TMEC Claudia Sheinbaum Mark Carney Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad