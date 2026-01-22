Sheinbaum: México trabaja para que no se rompa T-MEC; buscamos llamada con Carney y Trump

En los meses definitorios para la continuidad del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno trabajará para no se rompa la integración comercial, la cual conviene a los tres países y anunció que buscará sostener una llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discurso, sino sencillamente son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional”, dijo este jueves en su conferencia de prensa.