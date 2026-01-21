Sheinbaum elogia discurso de Mark Carney en Davos

Promover crecimiento con justicia

En la reunión que sostuvo el sábado pasado con economistas, la presidenta Claudia Sheinbaum dialogó sobre cómo México puede promover el crecimiento económico con bienestar social. Aseveró que, aunque hay posturas con las que puede o no estar de acuerdo, se debe escuchar.

“La idea era un poco escuchar, siempre es importante escuchar la visión que tienen académicos. Vinieron académicos de la UNAM, del Colegio de México, un economista del CIDE y la pregunta era cómo seguir promoviendo el crecimiento económico con justicia y ahí dieron sus puntos de vista”, expuso.

En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social. pic.twitter.com/FSe455C4Bt — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 17, 2026

Planteó que hubo coincidencias en que es importante aumentar la inversión pública y la inversión privada y que la política de aranceles impuestos por Estados Unidos tiene implicaciones para varias economías del mundo.

“Fue un buen ejercicio de escuchar, puedes no estar de acuerdo con lo que están planteando, pero siempre escuchar es importante sobre este y otros temas también”, agregó.

La mandataria federal anunció que realizará más encuentros con académicos para conversar sobre otros temas.