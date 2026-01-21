Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum elogia discurso de Mark Carney en Davos

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el discurso del primer ministro de Canadá, en el que habla de una ruptura en el mundo, estuvo a tono de los momentos actuales.
mié 21 enero 2026 09:40 AM
Visita Mark Cartney Palacio Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum elogió el discurso de Carney pronunciado en Suiza. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum elogió el discurso del primer ministro de Canadá, Marck Carney, que pronunció en Davos, Suiza, en donde advirtió que el mundo está en medio de una ruptura, no de una transición.

“Por cierto, muy buen discurso de Carney, del primer ministro Carney, no sé si lo oyeron, muy a tono con los momentos actuales”, comentó la presidenta.

Publicidad

El primer ministro comentó en Suiza que el viejo orden mundial no volverá y convocó a las potencias medianas a unirse.

"Las potencias medianas deben actuar conjuntamente, porque si no estamos en la mesa de negociaciones seremos el plato principal", comentó.

En su discurso también se refirió a la política de aranceles impulsada por el Gobierno de Estados Unidos, aunque no mencionó al presidente Donald Trump.

"Las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como herramienta de presión, la infraestructura financiera como medio de coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que deben explotarse", apuntó Carney.

Conoce más:

Un cartel del Foro Económico Mundial (FEM) se ve en el Centro de Congresos en su día de apertura en Davos el 19 de enero de 2026. El Foro Económico Mundial tiene lugar en Davos del 19 al 23 de enero de 2026.
Internacional

El Foro Económico Mundial inicia con la sombra de Trump y sus amenazas a Groenlandia

Publicidad

Promover crecimiento con justicia

En la reunión que sostuvo el sábado pasado con economistas, la presidenta Claudia Sheinbaum dialogó sobre cómo México puede promover el crecimiento económico con bienestar social. Aseveró que, aunque hay posturas con las que puede o no estar de acuerdo, se debe escuchar.

“La idea era un poco escuchar, siempre es importante escuchar la visión que tienen académicos. Vinieron académicos de la UNAM, del Colegio de México, un economista del CIDE y la pregunta era cómo seguir promoviendo el crecimiento económico con justicia y ahí dieron sus puntos de vista”, expuso.

Planteó que hubo coincidencias en que es importante aumentar la inversión pública y la inversión privada y que la política de aranceles impuestos por Estados Unidos tiene implicaciones para varias economías del mundo.

“Fue un buen ejercicio de escuchar, puedes no estar de acuerdo con lo que están planteando, pero siempre escuchar es importante sobre este y otros temas también”, agregó.

La mandataria federal anunció que realizará más encuentros con académicos para conversar sobre otros temas.

Te puede interesar:

sheinbaun economistas palacio nacional
presidencia

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional para conversar sobre la "fortaleza de México"

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Mark Carney Davos conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad