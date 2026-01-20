Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo

“Se va a tener esta versión digital a partir del mes de abril, que no solo va a tener los mismos datos de la versión física, pero les va a poder dar información en ese momento sobre la derechohabiencia que tengan, si están registrados en el IMSS, en el ISSSTE, IMSS Bienestar, lo que se conoce como la vigencia de derechos, que no es nada más que en dónde estamos afiliados”, explicó.

Con esta credencial, los mexicanos podrán ser identificados y tener garantizado su acceso a as instituciones de salud pública.

El funcionario agregó que se trabaja para que en cualquier institución se pueda acceder al historial médico de los pacientes.

“Independientemente de dónde se atiendan, haya acceso a su historial clínico, para que cuando cambien de derechohabiencia su médico o médica pueda revisar su historial de citas, su historial de estudios y su historial de recetas de medicamentos. La credencial es una manera de vincular toda esta información a la persona, no hacia a la derechohabiencia que tengamos en un momento u otro”, comentó.

El costo del proceso de la credencialización asciende a 3,500 millones de pesos.