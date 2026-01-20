Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo

A partir del 2 de marzo, comenzará el proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud, mediante el cual los ciudadanos mexicanos podrán acceder a atención médica en cualquier institución del sistema de salud, sin importar si están afiliados o no a algún servicio específico.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, señaló que la credencial física estará disponible para los beneficiarios a partir de abril.
La credencial incluirá nombre, Clave Única de Registro de Población (CURP), sexo, lugar de nacimiento, nacionalidad, así como un código QR que proporcionará información sobre la afiliación del titular a algún sistema de salud. También contará con un campo que indicará si la persona está registrada como donante de órganos.