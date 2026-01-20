Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo

A partir de abril, los mexicanos tendrán su credencial digital, que incluirá sus datos personales, derechohabiencia y si son donantes de órganos.
mar 20 enero 2026 09:56 AM
credencial-sistema-salud.jpeg
El proceso de credencialización arrancará en 14 estados donde habitan 98 millones 582,570 personas. (Foto: Presidencia de México.)

A partir del 2 de marzo, comenzará el proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud, mediante el cual los ciudadanos mexicanos podrán acceder a atención médica en cualquier institución del sistema de salud, sin importar si están afiliados o no a algún servicio específico.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, señaló que la credencial física estará disponible para los beneficiarios a partir de abril.

La credencial incluirá nombre, Clave Única de Registro de Población (CURP), sexo, lugar de nacimiento, nacionalidad, así como un código QR que proporcionará información sobre la afiliación del titular a algún sistema de salud. También contará con un campo que indicará si la persona está registrada como donante de órganos.

Publicidad

“Se va a tener esta versión digital a partir del mes de abril, que no solo va a tener los mismos datos de la versión física, pero les va a poder dar información en ese momento sobre la derechohabiencia que tengan, si están registrados en el IMSS, en el ISSSTE, IMSS Bienestar, lo que se conoce como la vigencia de derechos, que no es nada más que en dónde estamos afiliados”, explicó.

Con esta credencial, los mexicanos podrán ser identificados y tener garantizado su acceso a as instituciones de salud pública.

Conoce más:

Iztapalapa Hospital General IMSS 25
presidencia

Sheinbaum anuncia inicio de credencialización nacional de salud durante inauguración del Hospital Zaragoza

El funcionario agregó que se trabaja para que en cualquier institución se pueda acceder al historial médico de los pacientes.

“Independientemente de dónde se atiendan, haya acceso a su historial clínico, para que cuando cambien de derechohabiencia su médico o médica pueda revisar su historial de citas, su historial de estudios y su historial de recetas de medicamentos. La credencial es una manera de vincular toda esta información a la persona, no hacia a la derechohabiencia que tengamos en un momento u otro”, comentó.

El costo del proceso de la credencialización asciende a 3,500 millones de pesos.

Publicidad

¿Cómo se realizará el proceso de credencialización?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que a partir del 2 de marzo se iniciará con el proceso de credencialización en 14 entidades que forman parte del IMSS-Bienestar: Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En esos estados hay una población de 98 millones 582,570 personas.

En esta primera etapa se instalarán 2,365 módulos y apoyarán en este proceso 14,000 personas.

Te puede interesar:

Mañanera Programa de Vivienda
presidencia

Registro Nacional de Salud iniciará en enero; buscan unificar el sistema en 2027

Sobre el proceso, explicó que primero se revisarán los documentos, se recabará la firma de consentimiento y número de contacto y luego se tomará una fotografía y las huellas dactilares.

“Ahí concluye esta parte en el módulo. Posterior se les hará una llamada o se les enviará un mensaje de texto para decirles su cita para recoger la credencial impresa. Esto sucederá seis semanas posterior a su registro, habrá que ir por la credencial y ahí concluye el trámite”, indicó.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Secretaría de Salud

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad