Registro Nacional de Salud iniciará en enero; buscan unificar el sistema en 2027

“Todo mexicano y mexicana va a tener un registro al sistema de salud nacional, todos van a tener una credencial si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son el IMSS Bienestar.

“El objetivo es generar un esquema para que, a partir de 2027, una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario de ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS; puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de seguridad pública”, explicó la mandataria como parte de los proyectos que se emprenderán para su segundo año de gobierno.

Sheinbaum adelantó también que 1,000 Centros de Educación y Cuidado Infantil serán atendidos de forma directa por el IMSS, luego de que el sindicado aceptara un nuevo modelo de atención, pues estos servicios fueron subrogados en administraciones anteriores.

“Se subrogaron prácticamente todos los servicios de los hospitales, desde la alimentación hasta el banco de sangre, en fin, todo subrogado a privados y lo público era nada más el cascaron.

“El IMSS recupera su capacidad para la atención de las niñas y los niños”, comentó la presidenta.