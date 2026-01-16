Publicidad

presidencia

"México tiene resultados contundentes", responde Sheinbaum a EU; insiste que "del otro lado también tiene que atenderse"

La presidenta afirmó que México ha dado resultados contundentes en seguridad y cooperación, en tanto que pidió a EU asumir su responsabilidad en la distribución de drogas y el lavado de dinero.
vie 16 enero 2026 10:18 AM
sheinbaum ecatepec
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la conferencia Mañanera del Pueblo desde Ecatepec, Estado de México, en la que se presentó el informe de seguridad.  (Foto: Presidencia/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este viernes los avances de México en materia de seguridad y cooperación bilateral con Estados Unidos, al asegurar que existen “resultados muy contundentes” en la estrategia conjunta contra el narcotráfico y la violencia, y al mismo tiempo llamó a mantener una relación basada en el respeto y la responsabilidad compartida.

En conferencia de prensa, la mandataria federal se pronunció de esta manera luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron este jueves una conversación telefónica en la que reconocieron que, aún con el progreso alcanzado, subsisten desafíos significativos en materia de seguridad.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum respondió a recientes señalamientos del Departamento de Estado y subrayó que el trabajo coordinado entre ambos países ha producido resultados verificables.

“Es importante la comunicación que hizo el Departamento de Estado: hay resultados muy contundentes de la operación conjunta y del trabajo que ha estado haciendo México”, afirmó.

La mandataria destacó así que entre 2024 y 2025 se registró una reducción de 50% en la incautación de fentanilo, así como un total de 320 toneladas decomisadas, de las cuales 151 correspondieron a cargamentos marítimos.

Asimismo, señaló que los homicidios dolosos han disminuido 40% desde el inicio de su administración y hasta diciembre de 2025.

"Si no estuviera funcionando la estrategia, pues no tendríamos una reducción del 40% de homicidios dolosos desde que entramos al gobierno a diciembre de 2025", dijo.

Sheinbaum sostuvo que estos indicadores reflejan la efectividad de la estrategia de seguridad implementada por su gobierno y la cooperación con Estados Unidos, pero insistió que ningún avance sería sostenible sin una coordinación respetuosa entre ambas naciones.

En ese sentido, apuntó que el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas exige responsabilidades compartidas y un diálogo permanente que fortalezca la confianza bilateral.

"A ellos (Estados Unidos) les toca también una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas de jóvenes estadounidense, no puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver solo de este lado de la frontera, del otro lado también tiene que atenderse...porque el consumo está allá", dijo la presidenta.

Agregó que México insiste en que EU también debe trabajar en disminuir el tráfico de armas.

"Avanzar tiene que ver con un trabajo conjunto, allá hay distribución de drogas, allá hay lavado de dinero, entonces aquí trabajamos y estamos trabajando todos los días, el Gabinete de Seguridad prácticamente no duerme del trabajo permanente, la coordinación, el Secretario de Seguridad, la nueva Fiscal...", dijo la presidenta.

Sheinbaum insistió en que EU debe trabajar aún más para disminuir el consumo y distribución de drogas, reducir el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero.

