"México tiene resultados contundentes", responde Sheinbaum a EU; insiste que "del otro lado también tiene que atenderse"

Sheinbaum sostuvo que estos indicadores reflejan la efectividad de la estrategia de seguridad implementada por su gobierno y la cooperación con Estados Unidos, pero insistió que ningún avance sería sostenible sin una coordinación respetuosa entre ambas naciones.

En ese sentido, apuntó que el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas exige responsabilidades compartidas y un diálogo permanente que fortalezca la confianza bilateral.

"A ellos (Estados Unidos) les toca también una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas de jóvenes estadounidense, no puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver solo de este lado de la frontera, del otro lado también tiene que atenderse...porque el consumo está allá", dijo la presidenta.

Agregó que México insiste en que EU también debe trabajar en disminuir el tráfico de armas.

"Avanzar tiene que ver con un trabajo conjunto, allá hay distribución de drogas, allá hay lavado de dinero, entonces aquí trabajamos y estamos trabajando todos los días, el Gabinete de Seguridad prácticamente no duerme del trabajo permanente, la coordinación, el Secretario de Seguridad, la nueva Fiscal...", dijo la presidenta.

Sheinbaum insistió en que EU debe trabajar aún más para disminuir el consumo y distribución de drogas, reducir el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero.