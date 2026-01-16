"México tiene resultados contundentes", responde Sheinbaum a EU; insiste que "del otro lado también tiene que atenderse"

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este viernes los avances de México en materia de seguridad y cooperación bilateral con Estados Unidos, al asegurar que existen “resultados muy contundentes” en la estrategia conjunta contra el narcotráfico y la violencia, y al mismo tiempo llamó a mantener una relación basada en el respeto y la responsabilidad compartida.
En conferencia de prensa, la mandataria federal se pronunció de esta manera luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron este jueves una conversación telefónica en la que reconocieron que, aún con el progreso alcanzado, subsisten desafíos significativos en materia de seguridad.